科技．人文聯合講座／做自己生命的設計師

侯勝宗 這學期在大學部剛結束了一門「做你生命的設計師」的四天密集營隊課程。二位教師、五位助教帶領約卅位同學遠離都市校園，到山上營區探索「未來的自己」。全程期間收走了同學的手機和所有３Ｃ用品，回到最原始方式來交流和討論。師生們在前不著村、後不著店的山上營區，彼此用眼神來進行交談、用同理心來交流。教師帶領同學一同傾聽內心最深層聲音，向同伴表達深藏許久的軟弱，再藉由課程引導重拾相信自己的勇氣，回應生命的呼召。這是一段美好的師生的互動與生命的交融，與讀者一同分享現今學生的迷惘與勇敢。

「做你生命的設計師」是受「創意大師」政大吳靜吉老師啟發所開設的生命工作坊。人生就像一段永不回頭的旅行，大學四年是一生最關鍵的生命探索階段。但現今校園中，教師主要在傳授學生「做什麼」與「如何做」的職業或專業應具備能力—一種面向世界的競爭力建構；不大會有課程或機會帶領同學探索「我是誰」的自我身分認同—一種向內探索的意義建構。事實上，未來要做什麼職業或投身於什麼專業是一種應用思維；而要成為什麼樣的人則是一種設計思維，所以課程主要目的是帶領同學成為自己的「生命設計師」。

在大學階段，學生能否深層認識自我、建構自我獨特的生命意義與價值，是開展進入社會後人生的關鍵。二千年後出生的現今大學生，幾乎都是網路原生世代，從小就活在虛擬社群世界中（Ｚ世代）；這一群Ｚ世代年輕人在歷經了十二年國民義務教育，進入大學、脫離家庭束縛後，當學校不再有嚴格規範與固定要求時，許多人頓時感到迷惘，不知道如何決定接下來的時間安排與人生路徑，所以部分學生將大量時間寄情於網路虛擬世界，對真實世界反而感到無所適從。

圖／侯勝宗提供 「做你生命的設計師」的教學，不在於輔導學生生涯規畫，而在於帶領學生「深層反思」和同儕間的「生命體驗」。課程用各式內心探索、自我對話、伙伴互動、團隊冒險等創意設計，讓同學跳脫框架思考，直視冰山下的深層內在，喚回被塵封許久的「內在我」。

課程十分強調「讀中學」、「做中學」、「玩中學」、「對話中學」、「分享中學」、「競賽中學」和「歡笑中學」等原則；同時也以「行動導向」和「用手思考」討論出參與者的人生原型。這些原則的實踐，係藉由個人實作、團隊參與、問題解決為歷程，讓所有參與者一同進行未來情境的演練與生涯方案的落實。

事實上，這樣的課程對教師的負擔十分沉重；除了大量備課時間、執行細節安排和行政溝通之外，還要對外募款，張羅營隊的所有費用。這一切的努力，在授課中看到學生渴望做自己的堅定眼神時，就都值得的。

大學教師除了擔任學生的「經師」與「業師」之外，更肩負著「人師」的重責大任；在面對人工智能無所不在的未來世界，陪伴學生找回初心、發掘天賦、勇敢做自己，是成為人師的途徑之一！（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）