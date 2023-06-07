協和轉再生電廠 碳排更低、空氣更好

日前行政院長以「減少碳排、空汙、讓北台灣有充足電力」為由，呼籲支持四接；多位民進黨基隆市議員亦抨擊市府廢止二○二○年二點○版同意函，是犧牲民眾的呼吸權，讓協和電廠繼續燒重油。

協和一、二號燃油機組已於二○一九年底除役；三、四號機則預定於明年底除役。台電規畫改建燃氣電廠，並填海造地設置接收站，預計二○三二年完工；完工前，以「浮式接收設施」供氣，讓新一、二號機於二○二七、二○二八年陸續上線。

協和三、四號機明年除役，距新一、二號機上線相隔多年，可知：協和除役後的電力供應，必有替代方案。事實上，今年三月台電曾以臉書廣告說明：核二二號機除役後的九十八點五萬瓩缺口，可以一一二萬瓩的大潭八號機及十八萬瓩的通霄小型機等新機組填補，供電沒問題。

況核二除役後，適逢協和四號機大修停機，同期三號機低度運轉，甚至協和兩部老舊機組曾同時停機，並未因此缺電。而興建中的一一二萬瓩大潭九號機，亦較合計一百萬瓩的協和三、四號機更大。而經濟部曾文生次長幫台電拍攝的短片內容，二○三○年用電量成長預估三九八萬瓩，燃氣機組淨增加九一○萬瓩；若扣除協和新一、二號機二六○萬瓩，仍有六五○萬瓩，遠大於用電成長量。顯見長期低度運轉的協和電廠，就算單純除役不改建，電力亦夠，自無理由繼續燒重油。

協和轉燃氣，溫室氣體年排放量預估六二三點四九萬公噸，約為二○二○至去年實際排放量的二點五至三點四倍。台電不願將協和電廠直接轉型為地熱或生質能等再生能源電廠，偏要力推高碳排的燃氣電廠，將除役機組計入，以四部燃油機組火力全開為比較基礎，宣稱可減碳百分之五十二。如同哄騙原本每天吃四隻炸雞腿，為瘦身減為每天吃兩隻炸雞腿，並剝除麵衣、雞皮、肥油，只吃三分之一份雞腿肉的人，不要改吃蔬菜配糙米飯，而要改吃熱量低於四隻炸雞腿，卻遠高於三分之一份去皮雞腿肉的兩塊三層肉，明明熱量攝取更多，卻宣稱可減肥，拒絕更健康的飲食方案。

台電稱：協和更新計畫二○一七年提出環評，因此以當年度四部機組運轉的排放狀況為比較基礎，並稱空汙排放標準自二○一八年訂有總量上限，目前剩兩部機組常年處在低載狀況，空汙排放量亦低，抨擊外界評論不公。然而二○一七年係協和電廠近十年來空汙排放最高的一年，約為該廠二○二○年空汙排放量的五點八七倍。台電以空汙總量管制「前」，且協和一、二號機尚未除役的狀況比較，勸誘大眾為改善空汙，支持燃氣火力電廠，對在地居民又何嘗公允？

協和轉燃氣，預估每年排放空汙一二二一公噸；協和轉再生，無論是廠址改建地熱電廠或將資源分散在北東電網範圍發展地熱、光電等，空氣都比燃氣火力電廠清新。