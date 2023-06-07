總統緊急命令 核能就起動?

蔡英文總統日前接見多位環團代表，針對環團提問「非核家園」政策是否還存在，蔡總統表示，「非核家園政策還在，不必擔心」；並說賴副總統先前關於核能機組緊急使用的主張，是假設台灣面臨「被封鎖」的極端情形，且外部能源沒有辦法進來時的因應方式。

蔡總統同時強調，只有在窮盡其他能源選項後，才會進行這項考慮，並在總統的緊急命令權力範圍處理。

蔡總統沒有直接否定賴副總統的用核極端情境，可算是一種罕見的退讓，只不過她也不忘進一步「補正」，必須是窮盡其他可能性之後，才加以考慮。蔡總統最後提及緊急命令的權力範圍下處理，應是主張未來核能機組的再起動，必須是總統行使緊急命令後為之。事實上，政府透過緊急命令讓核能機組延長服役時間的前例，就發生在去年的德國。

德國政府原欲於去年底關閉境內所有核能機組，正式成為無核國家。沒想到，俄烏戰爭導致全球性的天然氣供應短缺，不僅造成國際間的「搶氣」亂象，也進一步影響多國的民生用氣與燃氣發電。深受其害的德國為了舒緩冬季的大量用電需求，執政當局毅然決定以緊急命令的方式，讓三部核能機組延長服役至今年四月，以利德國度過寒冬的缺電危機。

蔡總統關於核能機組再起動的緊急命令行使，不無受到德國類似決定影響的可能，但德國的經驗無法複製到我國的再起動作法，且差異頗大，必須慎重進行。

首先，德國三部延役的機組當時都持有運轉執照，屬於運轉中的機組，必要的核能安全維護都已到位，政府一聲令下，機組延長四個月運轉自然問題不大。我國目前停機中的核一、二廠四部機組運轉執照都已過期，雖因用過燃料池滿載，致使機組爐心內的核燃料無法退出，因而必須長期維持在「類歲修」狀態，若要再起動，必須先執行必要的整備工作。

首先，電廠應恢復所有周邊設施的功能，例如核一廠已拆除的對外輸電鐵塔及緊急用氣渦輪發電機，須重建及新設。其次，各機組須進行完整的安全檢查與測試，由於機組停機的時間長短不一，檢測項目與花費時間也會不同，檢測通過後方可申請延役。第三，啟用核一乾貯場，移除反應器爐心內的用過核燃料，並立即動工興建核二乾貯場。最後，購買新燃料並向管制機關申請延役，以重新取得運轉執照。

以上程序完備後，才能讓已停機的核能機組重新進入冷機備轉的狀態，一旦總統下達緊急命令，自然可以安全無虞地再起動；否則，空有緊急命令，機組也無法再起動。此外，核能機組再起動所需時間約為二至三天，不可能上午起動、下午就滿載，緊急使用有其限制。

蔡總統既已隨著賴副總統打破鐵桿非核的堅持，何不趁此機會重返核電，先讓既有核能機組延役，並以歐美各國為鑑，將核電作為基載，以氣電作為支援，再生能源作為補充電力，才是在兩岸對峙下，維持我國能源安全且無懼封鎖的最佳解方。