科技．人文聯合講座／加速推動「社會暨合作經濟」

關心永續議題的人一定常聽到「社會暨合作經濟」（social and solidarity economy），廣泛地說，它是指運用科技或商業創新模式解決當前社會、環境與氣候變遷難題的私營組織，且不以成員或股東利益最大化為目標。舉凡社會創新組織、非營利組織、私人基金會、協會、社會企業、社區利益公司、合作社等等都包括在內。

社會暨合作經濟與目前火紅的企業ＥＳＧ（環境、社會、治理）責任，是當前全球重視的兩大永續潮流。聯合國大會今年四月中更經由一九三個會員國同意，通過了「促進社會暨合作經濟推動永續發展」決議案，正式對社會暨合作經濟做出定義，並肯定社會創新組織、社會企業、合作社和其他組織，對發展包容性經濟的重要性。

這次決議中也特別強調，社會暨合作經濟能在衝刺經濟效率和修復社會環境之間找到新平衡；既促進經濟，也鼓勵永續，關切社會和環境保護，亦讓社會成員擁有更多參與決策和資源分配的權力，有助實現更具永續性的經濟成長。

同時，這個機制也能在消除貧困、促進社會變革發揮關鍵作用，「不讓任何一個人落後」；並提高工作者對人權和勞動權利的認識，促進民主和社會正義，進而發展夥伴關係、互相聯盟，一起提升創業、管理、生產和競爭力。

該決議同時建議會員國，要以政策扶助與制訂具體的合宜法律框架，來支持社會暨合作經濟，並將其貢獻納入在國家的統計數據，提供財政和公共採購誘因。此外，在教育課程、能力訓練和倡議研究，以及創業與商業資源的方面，強化對社會經濟暨合作的重視和支援，並鼓勵其成員參與政府的決策過程。

在我國，政府對於社會暨合作經濟的推動，可追溯至二○一四「社企元年」的社會企業行動方案。接續的二○一八年社會創新行動方案，則在五年投入新台幣八十八億，結合十二個部會，協助健全台灣的社創生態體系。日前行政院長公開宣布將推出社會創新行動方案2.0，投入一百億，營造有利社會創新發展的環境。

在政策推動下，社會暨合作經濟組織與政府推動的地方創生、社福與長照計畫、及大學社會責任計畫等相輔相成，透過公私協力的模式，已有初步成果。可惜法律框架的制訂仍未能突破，停留在行政措施的階段，致使「台灣社會創新組織平台」下的社會暨合作經濟組織，因缺乏立法的正式認可地位，加上不同組織法的不合宜限制，造成難以規模化、國際化，發展更大的永續影響力。

當產官學都知道淨零碳排、推動ＥＳＧ、強調永續發展是國際大趨勢，就不能輕忽「社會暨合作經濟組織」能發揮的整合力與社會影響力；既可透過商業模式和數位科技落實社會使命，更能與傳統企業的ＥＳＧ責任結合，發揮永續綜效。台灣的社會創新組織正是扎根地方、鏈結企業與國際的重要引擎；而適宜友善的法律，則是啟動引擎的鑰匙。發動引擎向前快跑，才能即時追上，開創永續發展的新局。

（作者為中國文化大學永續創新學院院長）