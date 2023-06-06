網紅恣意批評 忘了入境隨俗

網紅蔡阿嘎公布「日本五家難吃的地雷店」，在引來大批網友吐槽後，除將影片下架，又發表「蔡阿嘎五大ＮＧ旅人行為」道歉。身為日本旅遊從業人員，不得不說「口味見仁見智、飲食入境隨俗」。

我很認同蔡阿嘎反省到的一點：去日本餐廳共食，冒犯日本文化。在日本與他人合吃一份餐點的確很失禮，這或許源於八○年代景氣泡沫化前餐廳一位難求，甚至會收「席料」，從此上座必須點餐成了不成文規定。可能是他所謂「難吃的地雷店」都是知名連鎖餐廳，外國遊客比較多，在「不知者無罪」的觀念下被默許。

年初六名台灣旅客到福岡知名傳統老店，只點了三碗麵還輪流吃，被店員出聲制止。蔡阿嘎可能不知道，影片中用筷子夾菜給別人更是日本人最禁忌的，不僅不衛生，也像是人火葬後撿骨的動作，很不吉利。

蔡阿嘎沒有反省到最重要的一點，就是對食物及相關人的尊重。日本幼稚園第一個教的句子是「いただきます」「我要開動了」；會用「頂」這個漢字，據說就是把雙手高高地舉到頭頂恭敬接受食物，感謝動植物以它的生命結束換得我生命的延續。用完餐說「ごちそうさま」「多謝款待」，原意也是感謝為我「奔走」食物的人。

由於飲食習慣不同，對台灣人來說難吃的店，對日本人來說不一定難吃。況且，難吃的店或許提供景觀特色和親切服務、廿四小時營業的便利性等。台日飲食文化不同，口味沒有好壞之分，只有個人喜惡的差別；飲食入境隨俗，除了展現對當地的尊重，也更能體會當地飲食文化，何樂而不為？