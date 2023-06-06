聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅恣意批評 忘了入境隨俗

聯合報／ 林志彥／日語領隊導遊（台北市）

網紅蔡阿嘎公布「日本五家難吃的地雷店」，在引來大批網友吐槽後，除將影片下架，又發表「蔡阿嘎五大ＮＧ旅人行為」道歉。身為日本旅遊從業人員，不得不說「口味見仁見智、飲食入境隨俗」。

我很認同蔡阿嘎反省到的一點：去日本餐廳共食，冒犯日本文化。在日本與他人合吃一份餐點的確很失禮，這或許源於八○年代景氣泡沫化前餐廳一位難求，甚至會收「席料」，從此上座必須點餐成了不成文規定。可能是他所謂「難吃的地雷店」都是知名連鎖餐廳，外國遊客比較多，在「不知者無罪」的觀念下被默許。

年初六名台灣旅客到福岡知名傳統老店，只點了三碗麵還輪流吃，被店員出聲制止。蔡阿嘎可能不知道，影片中用筷子夾菜給別人更是日本人最禁忌的，不僅不衛生，也像是人火葬後撿骨的動作，很不吉利。

蔡阿嘎沒有反省到最重要的一點，就是對食物及相關人的尊重。日本幼稚園第一個教的句子是「いただきます」「我要開動了」；會用「頂」這個漢字，據說就是把雙手高高地舉到頭頂恭敬接受食物，感謝動植物以它的生命結束換得我生命的延續。用完餐說「ごちそうさま」「多謝款待」，原意也是感謝為我「奔走」食物的人。

由於飲食習慣不同，對台灣人來說難吃的店，對日本人來說不一定難吃。況且，難吃的店或許提供景觀特色和親切服務、廿四小時營業的便利性等。台日飲食文化不同，口味沒有好壞之分，只有個人喜惡的差別；飲食入境隨俗，除了展現對當地的尊重，也更能體會當地飲食文化，何樂而不為？

高地

延伸閱讀

邵庭也分享日本玩樂　談「蔡阿嘎被炎上」曝19字守則

蔡阿嘎快看！莎莎「吃到哭」照樣堅持客觀介紹美食

蔡阿嘎道歉影片被罵爆！「鄉民女神」揭關鍵問題：真的很不厚道

蔡阿嘎酸日本5名店被炎上 歐陽靖住東京7年經驗：是有多氣？

相關新聞

人行改善不該以死亡數為目標

行政院五月廿五日通過七年花費四百億元的「行人優先行動綱領」，相較於以往每年五、六億元，是十倍數成長，顯見政府這次真的想要...

全球減塑公約 蔡總統請重視

昨天是世界環境日，蔡總統接見部分環團，作為連續兩次缺席四月二十二日地球日拜會的「補償」。除了萬年非核訴求外，這些環團尚有...

網紅恣意批評 忘了入境隨俗

網紅蔡阿嘎公布「日本五家難吃的地雷店」，在引來大批網友吐槽後，除將影片下架，又發表「蔡阿嘎五大ＮＧ旅人行為」道歉。身為日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦