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全球減塑公約 蔡總統請重視

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長

昨天是世界環境日，蔡總統接見部分環團，作為連續兩次缺席四月二十二日地球日拜會的「補償」。除了萬年非核訴求外，這些環團尚有多項訴求，蔡總統也有不同回應。

然而，巴黎協定之後，國際最重要的多邊環境公約「全球減塑公約」，從相關報導來看，似乎並沒有獲得相對應的重視。

二○二二年聯合國環境大會通過「結束塑膠汙染：制定具有法律約束力的國際文書」歷史性決議，內容涵蓋塑料生產、設計和廢棄等全生命週期，要求制定「國家行動計畫」，並訂於二○二四年前完成條文，開放各國簽署。就在前幾天，「減塑公約」政府間談判委員會已於巴黎結束第二輪談判，預計在第五輪談判後就確定目標，擬定實質性條款。

「全球減塑公約」試圖複製巴黎協定模式，制定全球目標以減少初級塑膠原料生產，由各國自願承諾，或更積極設立國家確定之承諾或目標。

歐盟為首的「減塑雄心聯盟」 更發表五十七國部長聯合聲明，訴求於二○四○年前終結塑膠汙染。歐盟已陸續立法減少一次性塑膠製品、禁止有害和難以回收的塑膠垃圾進、出口，朝向生產與回收量平衡，塑膠「淨零」方向邁進。可預見，過去寬鬆、無環境外部成本「便宜又大碗」的「塑膠經濟」將不復存在，對石化、塑膠王國的台灣影響巨大。主計總處統計，石化業產值共三點五兆，占全台總產值的八點七％，相關從業人口高達四十五萬。

聯合國環境規劃署曾評估，到二○五○年，與塑膠生產、使用和處理相關的碳排將倍增，高達碳預算的十五％，使全球控制增溫在攝氏一點五度的目標無法達成。

減塑與二○五○淨零目標緊密相扣，台灣是塑膠大國，要何去何從？蔡總統是否意識到大廈將傾？即將背離國際減塑與淨零航線？執政黨倘若以少說少錯、被動接受建言的安全模式虛晃應付，實有愧於選民的託付。

巴黎協定 歐盟

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