人行改善不該以死亡數為目標

行政院五月廿五日通過七年花費四百億元的「行人優先行動綱領」，相較於以往每年五、六億元，是十倍數成長，顯見政府這次真的想要有所作為。

另外，聽說陳院長對每年大約四百位行人死於車禍，認為一定要改善，要求年底降到三百人！不到一年內要降廿五％，這也是發大心願哪！

台灣都市十二公尺以上道路（依法應有行人道而實際上）只有四十六％設有人行道！更不用說十二公尺以下，我們家居最常出入的巷道，被荒唐法規所遺害（市區道路條例縱容「得設」，事實上）幾乎全無人行道。這樣數十年忽略，全面落後的生活系統，編出四百億，只能算是起步，還有好長的路要走。

但是，話說回來，行人環境要改善，跟現在用行人死於車禍數字當目標，甚而有大官要為此下台，這個責求就勉強了！

車禍死因大部分來自撞擊力過大，而撞擊力來自速度和車重。每年行人往生四百人中，在斑馬線因轉彎車致死者約廿人，相對並不高，就是因為轉彎的速度快不來，致死率不會高，除非是大型車。

然而也許因為國外媒體一句「行人地獄」汙名，又有轉彎公車奪走小童生命的畫面，我們政府的行動都放在路口（轉彎車）禮讓行人上。警察一再動員到路口，立法院趕快把罰款加倍！為的是降低那廿人死亡嗎？

那請問其他多半死於速度（很可能還超速！）的四百位死亡狀況有什麼改善？到底速度致死要怎麼防範怎麼降低？

政府有決心有愛心要改善行人，但是精力放在並非致命的路口禮讓，而又以總死亡數為目標來自我要求，有如抓小放大，又有如用體溫計去診斷高血壓病患。這怎麼可能落實改善救回人命？

今天，政府如果真的在乎搶救行人，就要針對車禍死亡的主要原因：「車速」來布局整頓。

車速要判定為車禍原因，必須有證據，要有動態的科學證據。

近來標榜科技執法，就應該針對肇事高的路段路口優先配置。但是科技設備昂貴，來不及編預算；地方交通專業也不足，不容易普遍提升執法效率。要在年底前馬上改善的唯一機會：「建議開放現在廣設的治安用街頭攝影機」，配合重要交通節點，予以連續路段連線，開發測速軟體，相信可以在短期內支援交安執法，有效節制非轉彎的路段路口的車禍，救回另外的三百八十往生者。

開放治安設備幫助交安執法，讓警力針對肇事更多死亡率更高的路段車禍正面宣戰，等於是集中資源管束禍源，是最有效執法，是對警力最大鼓舞。進一步善用路口攝影機去分析轉彎車行為，加以數位比對，暸解路口車輛行為特性，更可以精準調派勤務。藉支援交安開發出更有效執法作業，提升了專業，更救回人命，說不定真的可以達成陳院長年底降低一百條往生者的大心願。加油！