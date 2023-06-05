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民進黨對職場性騷的底線在哪

聯合報／ 蔡佳澄／碩士生（嘉縣太保）
民進黨近日爆出多起性騷擾案，民進黨為避免被害人遭嚇阻，將全面提供法律幫助。示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影
民進黨近日爆出多起性騷擾案，民進黨為避免被害人遭嚇阻，將全面提供法律幫助。示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影

就在五月卅一日晚間，一位民進黨前黨工於臉書上控訴在工作中遭到性騷擾。然當她向長官，即時任婦女部主任的許嘉恬反映時，卻得到「那妳當下為什麼不跳車？」「我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」這樣的回應，顯示出其惡劣、無禮和不負責任的態度，有意將案子壓下來。

緊接著，相關性騷擾吃案的案例相繼曝光，時任青年部主任的蔡沐霖甚至被指控，在面對下屬間的性騷擾時採取包庇加害人的立場，並對被害人霸凌，甚至要求被害人對加害人道歉，其行為實在令人髮指。

按照性別工作平等法規定，一旦雇主知悉有職場性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施，此乃雇主保護義務。

當勞工簽下勞動契約，即受雇主之指揮監督，而有人格從屬性；其生命、身體、健康等人格權，被置於雇主之營業場所下。

因此，除了工資給付之外，雇主更有保護照顧等附隨義務。性別工作平等法所課予雇主之義務，係「立即有效之糾正及補救措施」，為的就是要讓性騷擾被害人於事發當下，能夠得到即時的保護。

此外，「知悉性騷擾」之認定，非謂僅受僱者或求職者向雇主提出申訴才算數。為預防許多性騷擾事件被掩蓋、隱藏或淡化，使加害人有恃無恐，被害人孤立無援、創傷難癒，當雇主得知有性騷擾情事發生時，即應立即啟動性騷擾調查。調查結果若為肯定，則應對加害人提出合理的糾正，並對被害人提出適當的補救。

在實務上，許多雇主為怕麻煩或擔心得罪人，又或性平觀念之不足，在面對職場性騷擾時往往採取消極處理之態度；或於工作場所內，未依法於受僱者達卅人以上時訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並公開揭示，而被主管機關開罰；又或因未進行立即有效之糾正及補救措施，例如將加害人調往他處，避免雙方再有接觸，並提供被害人醫療或其他必要之協助，以及加強職員工之性別平等教育等，而受主管機關開罰。且上述兩種情況，均應公布雇主之姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。

民進黨身為執政黨，卻未能成為全國雇主之榜樣，反而漠視自家黨工遭受性騷擾時所承受的痛苦，將勞工權益與性別平等踐踏在地。面對黨工無助的求助假裝沒看到沒聽到，心中只有選票，忘卻一切公平正義。

職場性騷擾事件中，加害人與被害人間通常存有強烈的權力不對等。被害人往往被迫因職權上下隸屬之關係，又或工作上需相互配合等情形，而選擇噤聲，只能默默在某個無人的夜晚中，深陷痛苦的回憶漩渦、暗自哭泣。而當被害人鼓起勇氣，向長官揭發時，黨職幹部卻急於掩蓋事實甚至施加報復，對被害人霸凌。這讓人不禁想問，民進黨對於職場性騷擾的容忍底線到底在哪？

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