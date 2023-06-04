名家縱論／三黨總統參選人的核能政見

梁啟源 因應國人缺電及國安等憂慮，最近三黨總統參選人先後都發表核能政見。賴清德說「停機的核電機組維持使用效能，以備不時之需」；侯友宜說「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項」；柯文哲說「延長核電廠的使用年限，以確保能源轉型期的安全」。

賴清德的政見，並不符合「反對新設核能發電機組、積極開發替代能源、限期關閉現有核電廠」的民進黨黨綱行動綱領第六十四條規定，也和蔡政府的「非核」政策有所不同，特別引人關注。

賴發言後，民進黨、賴辦公室及民進黨立委一致認為賴的說法僅就「極端」外部產生的國安風險提出，並稱民進黨「非核」立場堅守不變；賴也從未提及或支持核一及核二廠延役。換言之，賴主張「維持核能使用效能」，只在緊急時使用，但「維持核能使用效能」，首先需向主管單位申請核廠延役及運轉執照，算不算「非核」？更重要的是，若遇到戰爭或天災等國家安全風險時才運轉，無助於化解國人的缺電隱憂。

缺電不僅民眾關心，八大工商團體、美國商會、日本工商協會等均同表憂心。雖然官員一再保證不缺電，但兩年內大停電三次，説與缺電無關，如何讓人信服？

去年七月政府公布的「二○二二年版電力供需計劃」，絕大多數的燃氣機組共一一八七萬瓩確定無法如期運轉。針對天然氣第三接收站因保護藻礁工期延長二點五年，即令電廠完工也無氣可用。政府公布的二○二一年版全國電力資源供需報告，曾列有「燃料受限」的情境，二○二二年版不知為何完全不提三、四、五接延遲的影響。

難道政府真不知道扣掉這些無法如期商轉的新增機組，即令商轉幸運地只延擱一年，因去年仍占電源配比八點二％的核電將在三年內歸零，會造成國家電力供應吃緊？因夜間太陽光電無法發電，二○二三至二○二七年夜間備轉容量率在○點四與三點二％之間，即介於台電供電警戒的橘燈及限電準備的黑燈之間，政府覺得無關緊要嗎？

政府認為無法落實二○一八年以核養綠公投的原因是核廢料無法處理。核廢料卅至四十年內可採用乾式儲存，這是目前卅二個擁核國家的通用辦法。最終選址方面，國際成功案例包括芬蘭、瑞典、法國、瑞士等。因此有可以解決問題的技術可以引進，台灣可用無人外島或透過境外合作找尋最終存放場址，並可研發應用安全性較高、工期也可大幅縮短的新型技術，如小型模組核反應器（SMR）。過去新北市與台電間曾因乾儲的水土保持案進行訴訟，乾式儲存無法進行。核二案最高行政法院已判新北市敗訴定讞，核一案法院也判新北市敗訴，因新北市不再上訴，已有轉機，延役、除役都可進行。

延役尚有法令修改的必要，根據原能會核能設施執照申請審核辦法，核電廠延役應於執照有效期滿前五年至十五年前提出申請。既有三座核能廠已逾申請期限。美國雖也有相似規定。但根據去年加州魔鬼谷核電廠的案例，政府因缺電在去年批准ＰＧ＆Ｅ電力公司可豁免需五年以上的延役申請期限，計劃在今年底完成延役申請手續，並可運轉到二○三○年。我國可以援引此一先例。

相對賴清德的「維持核能使用效能，以備不時之需」飽受關切，侯友宜及柯文哲則較無所屬政黨壓力。

三黨總統候選人至少兩位不主張非核，因此非核並不是台灣的共識。世界上現有卅二個擁核電國家採取非核政策的，只有台灣與德國，歐盟更已將核能視為綠能。也因此，非核絕非政府所說的主流。希望下任政府能提出更穩健的能源發展政策。（作者為中央大學管理講座教授）