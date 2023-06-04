父權積重難返 性平難有進步

民進黨連爆數起性騷擾事件，之所以引發輿論關注，是因為有別於過往大多數被個案化切割前例，這一系列醜聞的源頭直指黨中央甚至總統府，在當紅影劇題材的襯托下，重創其長年建立起來的進步形象，這才警醒民進黨和其支持者不得不嚴肅面對問題。

冰凍三尺非一日之寒。一個長期主張「進步價值」的執政黨，怎麼會容忍黨內性平風氣敗壞到這種地步？其實，所謂的進步價值，大都是民進黨用來鬥爭的工具，根本不是真正的信仰。因此，維持一個表面的進步形象，遠比在政治日常中實踐價值來得重要。甚至，既然已成功掌權，表面工夫似乎也沒必要再認真維護，於是潛藏的父權本質就自然浮出檯面。

事實上，如果不是幾位被害人對過程鉅細靡遺地描述，外界大概也無從知曉當前民進黨幹部充斥父權思想的嚴重程度。該黨前婦女部主任「勸退」說詞，與早年長輩勸阻有離婚念頭的婦女「要顧及家族顏面、自己的名譽，以及小孩的未來‧‧‧」等說法，幾乎如出一轍。

何以理論上要走在進步價值最前沿的婦女部主任，其思維卻與傳統封建社會的女性大家族長類似？恐怕是因為她知道，黨的進步形象是假的，靠著進步形象獲得的權力和利益是真的。如果自我揭露，不僅形象破滅，最終還可能危及政權，民進黨將面子裡子皆失。選擇「吃案」或許不道德，卻反映深層的政治理性。

簡言之，這些性騷事件的總爆發，是對一個政黨長期以虛假進步形象掩蓋不堪濫權現實的大反噬。面對這種集體墮落，黨內有識之士即使有心改變，大概也很難使得上力。不過，這些受害者還是以慘痛教訓和非凡勇氣，向所有民眾發出靈魂拷問：是要繼續跟著民進黨粉飾太平？還是要在台灣性平環境更惡化前，留給真正的進步價值最後一線生機？