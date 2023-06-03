性騷案連爆 檢察官別當局外人

民進黨接連爆發黨工遭性騷擾，卻被時任婦女部與青年部主任冷處理、甚至吃案，對一向鼓吹婦權至上的執政黨實屬相當諷刺。民進黨雖宣示決不護短，北市府也將主動調查，只是相關案件，真僅能以行政調查了結？

根據性別平等法，雇主只要知悉有性騷擾，應立即為有效糾正與補救措施，若有違反，主管機關可處十萬到五十萬元罰鍰、公布雇主名稱及負責人姓名，並限期要求改善，未改善者可連續處罰。因職場性騷擾事件，加害者與被害者間往往存有不對等的權力關係，被害者因怕遭報復，未必能在第一時間申訴，這也是法條要求雇主只要知悉即須啟動調查之主因，而非以當事人申訴為前提。

故若有被害人申訴，雇主想大事化無顯已不當；在被害人遭勸退後就不再追究加害者及採取補救措施，更是嚴重觸法。如此行徑，若非是對法律極度無知，即是對法律的漠視與輕蔑。故主管機關得加緊腳步調查，不能輕輕放下。

唯如此的行政調查與懲處程序，卻可能存有一些障礙。首先，雇主對於性騷擾案件的處理，依據工作場所性騷擾防制措施申訴及懲戒辦法訂定準則，僅規定由雇主與受僱者共同組成委員會，除法定性不足外，到底要有多少人、組成的比例、要否有外部委員等卻付之闕如，形同空白授權。尤其此次民進黨性騷擾事件，吃案者是否僅是婦女部、青年部主任？抑或是結構性的掩飾？這種內部所組成的調查小組，存有極高的道德風險，讓人質疑其中立與客觀性。

再來，身為主管機關的北市府雖有權對民進黨進行調查與處罰，但此處又出現另一種型態的權力不對等，即在處罰對象是屬執政黨且手握國家資源與重器下，就考驗著北市府主事者的勇氣與能耐。更值得關注的是，就算北市府祭以重罰，但對象是政黨，而執政黨每年領走超過兩億元選舉補助款，這筆罰鍰金額無論多寡，實等同由納稅人所出。從此來看，立法者有必要檢討只補不扣的選舉補助款制度。

至於對加害者的究責，依據性騷擾防治法，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸身體隱私處之行為者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。唯此罪屬告訴乃論，也可能因六個月告訴期間已過而無法訴追，似僅能由北市府處一到十萬元罰鍰。

只是性騷擾罪是乘人不備，若利用權勢或地位，而以違反相對人自由意願的方式為性意味之身體侵害行為，實已跨入刑法第二二四條的強制猥褻罪。此罪不僅是非告訴乃論，追訴權時效也長達廿年，更屬六個月以上五年以下有期徒刑重罪。既然如此，檢察官就應立即開啟刑事偵查程序，不能再當局外人。