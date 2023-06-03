性騷有理該寫進綠黨綱

近日民進黨「又」接連爆出性騷案，首先是婦女部前黨工發文稱曾遭性騷，被當時的婦女部主任壓下，還問該黨工「為何不跳車？」更可怕的是，該主任後來還高升為黨副秘書長；昨日，則有另一位前黨工發文表示，該黨前青年部主任曾包庇下屬對她性騷，甚至還檢討受害者並對其進行職場霸凌。

為何説「又」呢？因為與民進黨相關之涉及性騷劣績，班班可考。從強吻黨工女孩、對人妻十指緊扣、德國僑界爆發性騷案駐德代表處及僑委會遭控不調查，到最近民進黨御用導演「輝哥」性騷案，幾乎多可見其背後暗藏沙豬文化「酒綠燈紅，好色低俗」之身影。

什麼是「沙豬文化」？此詞源自於法語Chauvinisme（沙文主義）。沙文主義本指極端的民族主義，在一九六○年代被婦女解放運動用作形容「男性優於女性的封建思想」，因此男性沙文主義者常被鄙稱為「沙文主義豬」，簡稱「沙豬」。

民進黨承襲了台派福佬沙文主義，透過義和團式的台灣本土化運動，進行了一場「類文革」，一時之間，彷彿不會說台語，就是不愛台灣；不認同台灣文化，就是中共同路人。

而其中最引人詬病的莫過於粗俗的「大福佬」沙豬文化，這又跟日據時代的那卡西，以及後來的阿公店、茶室、酒店等特種文化息息相關。這些充滿大男人主義的粗鄙台客，自認為花錢就是老大，因此往往三杯黃湯下肚就口出穢言，對女人毛手毛腳，一點也不尊重女性，正是：「萬般皆可忍，唯俗難耐」！

因此，作為一名女性要在民進黨中不被性騷擾、全身而退，只怕有些難度，很容易就會落到像陳姓「小英女孩」一樣的下場，委屈改名、黯然隱遁。

久而久之，這些民進黨中的「台派沙豬」嘗到了甜頭，一旦掌握權力，莫不卯足全力，發揮豬哥本色，許多人都才幹過人、風流倜儻，或成了時間管理大師。所謂「權力是春藥，喫了成種豬」真是一點不假！

難怪民進黨一上台就修法「通姦除罪化」，正是「車要跑得快，路要先修平」。這些民進黨相關人士深諳做官之道，從廢特偵組、通姦除罪、到廢死，只怕是為自己量身訂作，預謀後路，實在是高瞻遠矚，未雨綢繆，令人萬分佩服。

面對民進黨積重難返的性騷文化，與其時不時推誰出來下台負責，最好的危機處理就是建議民進黨修改黨綱，再加一條「性騷有理」，那就能一勞永逸，高枕無憂了！