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軍公教加薪 勞工呢？莫忘弱勢苦

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）
行政院核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠。記者杜建重／攝影
行政院核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠。記者杜建重／攝影

軍公教明年加薪百分之四被批評是選舉政策買票，筆者樂見軍公教加薪，因為低薪已是國恥，勞工雖年年調漲基本薪資，但受益的多是外籍移工，多數勞工依然低薪。請政府莫忘世上其他苦人，競逐大位者不妨多訪基層，感受百姓疾苦。

那天，在市場看到一年輕街頭藝人在賣唱，他失去了一條腿，另一條腿也萎縮變形，仰仗著輔助器站在那裡很投入地表演著。我被他的歌聲吸引，是位十分帥氣的年輕人，堅毅的臉龐，衣服乾淨整齊。命運真不公平，如果他身軀健全該有多好，瞬間我升起無限同情，為世間這麼多不幸感到難過。

還有名三十多歲的男子固定在周末來菜市場擺攤賣廚房用品。去年五月我向他買一口湯鍋，他不給殺價，臉還特別臭，讓我有點惱火，有好長一段時間不光顧他。後來我需要一個笛音壺，他自己開口說可以便宜五十元，買回家燒開水時，發現竟然漏水。沒想到這回老闆非常爽快讓我換壺，還客氣地說：「不好意思，讓你買到品質不佳的水壺。」

前不久再經過攤位，聽見他跟客人聊天：「我老婆去年五月往生了，我有七歲兒子、三歲女兒要養。」原來那時老闆一副臭臉，是遭遇不幸。我不禁對他多了分理解，靠著攤位要養兩個小孩，生活壓力可想而知。這些弱勢者或許終其一生都要苦苦掙扎。

軍公教加薪可喜可賀，但誰給勞工加薪？被排擠在社會福利門外的許多弱勢者，誰來關心？莫忘世上苦人多。

軍公教 老闆

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