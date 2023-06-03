上學vs.自學 活出渴望就有意義

最近閱讀聯合報系列報導「拒學風暴」、「自學風潮」，不由得想到NHK連續劇「爛漫」、改編自日本植物學之父牧野富太郎的真人故事。牧野富太郎無疑是自學成功代表人物，六十五歲才拿到東京帝國大學理學博士學位。

出生富裕酒莊的牧野富太郎，對學校的刻板教授感到浪費時間，遂休學在家研習地理、物理、天文，並鑽研熱愛的植物學，致力植物繪畫、採集標本。

他利用酒莊參加東京博覽會的良機向植物學書籍作者請益，拿到推薦信後，前往東京帝大，憑著收集齊全的家鄉植物圖鑑獲得教授認可，得以與其他學生一起進出植物教室。

小學肄業的主角如何與菁英同學共處？又如何能被師生接納？這是「爛漫」劇情進入「東京篇」後，收視率攀升的關鍵。

詢問身邊友人，熟女媽媽的兒子立志當廚師，她依然栽培兒子上大學念餐飲，因為希望孩子理解團隊相處之道；有教師資格的閨密因為丈夫外派，索性自學自教，親職兼教職，責任比上班賺錢更重大。

在捷運站出口開咖啡廳的年輕老闆，雇的小夥伴出身餐飲專科，他認為「上學是學習的一種方式」，但鑽研咖啡不能單憑課堂，仍得自學精進；拉麵青年擁有政治碩士學位，他並不認為學歷無用，即使投身服務業，當年學校辯論賽的訓練，使他在銷售或教育新人都有出色能力。

牧野富太郎二十幾歲就和同伴發行植物學雜誌、自行印製植物圖鑑出版，發表學術論文，但因僅有小學肄業，研究生涯屢遭挫折，他靠著毅力與熱忱持續一生。如今，他的生日四月廿四日，在日本定為「植物學日」。

無論自學或上學，套用「爛漫」主角金句：「沒有哪種草叫雜草，不論哪種花草，必然都有其存在的理由，能在這世上開花，就是有意義的。」願大家活出內心渴望的樣貌。