用長健告別長照 永續健保

內政部公布最新家庭人口結構，單人戶卅五點四％，雙人戶廿一％，兩者加起來已五十六點四％。家庭照顧關懷總會表示，台灣已進入「零照顧者時代」，亦即長照政策已趕不上人口老化速度，個人無法承擔照顧責任。這也形成「一人失能，全家破產」的新社會問題。這問題的形成就是人口結構從「金字塔」，逆轉成「倒金字塔」。

教授未來學多年，未來學的核心功能之一就是「超前部署」。二○○○年開始，筆者持續呼籲社會及政府，要正視少子化及高齡化造成的人口結構問題。因為，多年來的許多制度包括退休、健保及長照等，都是建立在人口結構是金字塔型態。也就是說，繳交費用的人多，領取費用的人少。

然而，一旦人口結構變成倒金字塔，繳交費用的人愈來愈少，領取費用者愈來愈多，那不管什麼制度都會崩解！倒金字塔人口結構造成的海嘯還沒真正襲來，健保給付因入不敷出，經營壓力愈來愈大。依目前財務狀況，長照基金將於二○二七年破產。準此，若不思考解決方案，將衝擊健保及長照體系，影響家庭及社會安定。

目前，台灣人民臨終前平均臥床七點五六年。這樣的健康狀況，健保跟長照經費將無法永續經營。如果政府繼續期待增加稅收解決問題的舊觀念，無法解決新時代的問題，而且是將問題丟給下一代。芬蘭跟奧地利等歐洲國家早就超前部署，推動國民應健康自主到臨終前的兩周。「一人失能，全家破產」是因為要照顧病人許多年，若只要照顧兩周，自然解決長照問題。歐洲國家成功的案例，值得政府參考。

在亞洲，為了控制人民不斷膨脹的腰圍以及節節竄升的醫藥費，日本政府也向贅肉宣戰！二○○九年四月立法規定，地方政府和企業每年為僱員進行健檢時，必須為四十至七十四歲員工的腰圍把關。男性腰圍不得超過八十五公分，女性腰圍不可超過九十公分。超標者必須檢查血糖、血壓、血脂，若一項不合格，將被列為代謝症候群，兩項不合格就是患者。這些人必須在三個月內自行減重；若減重失敗，必須接受相關飲食控制教育；若再過六個月仍超重，就得接受再教育，再輔導，直到恢復到安全指數。

這些政策不僅提升國民健康狀況，讓國民維持長期健康到生命終點，且大幅降低健保及長照支出。許多國人認為人們老化後應著重長照，讓政府撥錢來照顧長者，這是錯誤觀念。因為，政府的稅收來自繳稅的年輕人，但繳稅的人愈來愈少，要支付的人愈來愈多，必然導致長照破產。一旦破產，除了對長期繳交長照基金的下一代不公平外，也將造成嚴峻的家庭及社會問題。

因此，政府應推動「用長健告別長照，讓家庭幸福安康」。建立長健新觀念，每個人應做好自我健康管理，活出青春與健康。除了是自己的福氣，同時也減輕家庭、社會及國家的負擔。在此狀況下，只有少數人需要醫療跟長照，在制度上，「長健為主，長照為輔」，讓健保及長照得以永續經營。