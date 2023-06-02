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台灣智能轉型 該換位思考

聯合報／ 徐作聖／陽明交通大學科管所退休教授（新竹市）

在二○二三年的上半年，我們見證了兩項產業典範移轉的重大變革，其中一項是智能技術的全面開發；輝達的全功能GPGPU／CV-CUDA及智能電腦正嚴重威脅英特爾獨霸近四十年的ＣＰＵ市場，另外一項就是新能源電動車的崛起。在這兩項重大產業典範移轉的過程中，韌性經營的台商肯定會受益於代工體系的重塑，但是否也能利用些機會落實產業轉型的願望？

輝達創辦人黃仁勳訪台激起了全民「智能熱」，黃發表演說、談投資及產業合作，與國內頂大談合作設立ＡＩ研究中心等活動忙得馬不停蹄。除了台積電晶圓代工、族群認同及血緣關係外，台灣有其他真正吸引黃仁勳之處嗎？當黃仁勳訪台似乎把人工智能ＡＩ搞成全民運動的時刻，黃仁勳及輝達真能抗衡由猶太族群大軍經營了半個世紀所形成的ＩＣＴ城堡嗎？而合作對象台商的續航力足夠嗎？台灣官僚及高教體系除了搖旗呐喊外，撐得起這片「智能天」嗎？

在全球淨零碳排的壓力下，電動車已逐漸成為產業趨勢。鴻海也傳出爭取到特斯拉大單，並將擴大車用電子模組產品出貨，從結構上改變傳統經營模式。但在面對傳統車廠的挑戰下，台灣電動車產業必須結合智能技術才能發揮「強化、致能」的綜效，由此看來智能技術「仍」是台灣唯一產業轉型的選項。

在智能網路全面開展的時代裡，技術專業化、產品客製化是創造槓桿結盟的最佳利器；將智能技術落實在工業產品，才是以出口導向為主的台灣優勢。融合智能技術及其他新興產業，更能加速台灣的產業轉型，但具體的作法是什麼？

台灣自二○一六年科技部獨尊ＡＩ以來至今乏善可陳；如今有了輝達及黃仁勳的加持，就能瞬間脫胎換骨成為「人工智能島」嗎？事實上，ＡＩ產業的發展更接近知識服務業，有跨業產生綜效；智能知識產權管理、研發供應鏈重塑、金融投資體系、研發結構、教育系統，都是關鍵條件。

台灣現行的做法多是沿襲工業時代的思維模式，並沒有充分利用智能網路帶來的外部性槓桿效益。過去的老招包括：招商引資成立外商研發中心、多組幾個產學國家隊、政府補助產業研發、成立專案辦公室搞創新孵化等等。

通用智能技術即將發展完成，人類將面臨「奇點」的挑戰，是毀滅還是進化？端視經營策略的運用。「奇點之父」Raymond Kurzweil認為「智能奇點」正是產業在轉型過程中的初始狀況，也是必經之路，但這不正是台灣的轉型機會嗎？

希望黃仁勳造成的智能風潮，能激勵台灣產官學界改變制式思考模式，改變小確幸心態發展「捨我其誰」的雄圖，並能重新審視黃仁勳風潮所帶來的「外溢」效益。時代已發生巨大變化，抱殘守缺的制式產業發展已不合時代需求，是換位思考的時候了！

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