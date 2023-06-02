處理性平 拿出排黑決心

近日民進黨深陷性別事件漩渦，一是徵召前國民黨籍且具有爭議的李正皓，二是前黨工遭遇性騷擾卻被冷處理，猶如「人選之人」劇情的翻版。賴清德主席若不針對前者早日壯士斷腕，對後者調查到底，還給當事人一個公道，將使年輕人對民進黨失望，進而喪失對賴的支持。

過去台灣傳統社會文化，性別事件受害者或其家屬往往考量以後名聲不好、無法做人，或者與加害者權勢不對等而選擇噤聲。特別是對剛出社會的年輕人，可能會遇職場霸凌、騷擾等，但身為小菜鳥，多也只能為了工作忍氣吞聲。把自己的遭遇說出來，反可能成為品頭論足話題，最後倒楣的是自己。如同「人選之人」劇裡小靜被組織部黨工騷擾，小靜幸運的是她有翁文方及林月真的力挺，但現實往往可能是年輕人只能默默的將委屈往肚裡吞。

呼籲賴主席要拿出通過排黑條款的決心，與其徵召有爭議者，不如給黨內年輕人舞台去開疆闢土。此外，針對前黨工被性騷擾事件，雖然賴主席已致歉並強調不會就這麼算了，當事的副秘書長也已請辭獲准，但賴主席仍務必徹查到底，讓年輕人知道民進黨對性別事件處理的高標準。