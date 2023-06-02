怎不跳車？長官吃案 如同性騷幫凶

民進黨一名女性前黨工指控遭遇性騷擾，並向上級反映、申訴。時任民進黨婦女部主任許嘉恬不但未協助，還質疑，「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」甚至建議她，「去華山大草坪手牽手一起練習大叫。」

老天！跳車會致命的，遇性騷已經很慘，還要賠上生命？被性騷一定要叫出來，否則就不算受害、不能申訴？「去一起練習大叫」這句話讓人拳頭更硬了，是要人事先練習以備遭遇性騷？

「所以呢？妳希望我做什麼？」言下之意，主管就是什麼都不想做。於是，從頭到尾都沒給予協助。前黨工不希望其他人受害，至少要告知媒創主任。獲得回應竟是，「只要程序一啟動，或告知媒創主任，大家都會知道妳被性騷，名譽可能會受損，妳要考量到這些後果…。」這不是吃案，什麼才是？

受害者還指出，連一通主管關切電話都未收到，同事卻收到了一堆電話關切…。沒有援助受害者已屬不應該，還試圖天羅地網掩蓋性騷，簡直是幫凶。

她向民進黨婦女部求援，結果二度、三度受到傷害，然後「帶著傷和遺憾離開」。當時，副祕書長林飛帆督導婦女部，還有秘書長等高層。倘若相關高層都不知情，那麼，黨機制形同停擺；如果知曉，卻漠視性騷、包庇吃案，就更讓社會失望！