賴習共餐 路徑圖何在

二○二四民進黨總統參選人賴清德被大學生問到，最想和哪位國家元首共進晚餐？賴清德的回答是「中國國家主席習近平」，這話引發不少爭議。台灣的領導階層有機會和中國大陸領導交流，應是好事，更何況賴並未被中共列為「台獨頑固分子」；但台灣在抗中多年後，若想要雙方共餐，需有路徑圖循序漸進。

國民黨總統參選人侯友宜針對賴的答覆，批評賴「肉麻當有趣」，他指的應是目前兩岸互信不足，說要與習近平共餐只是選舉花招。賴辦發言人則稱，民進黨秉持善意和平，賴清德一直以來立場都是在「對等、尊嚴」情況下，與中國交流。但是賴清德所謂「對等、尊嚴」的對談，如果指的是「一邊一國」才願談，那就應誠實告訴學生及全國百姓，他的台獨理念及台灣未來的走向。

蔡總統也曾一再講，願在「對等、尊嚴」基礎下與對岸會談，但都未積極主動去做，因為她知道以「一邊一國」談是行不通的。馬政府時期因有「九二共識，一中各表」，兩岸在此基礎下，才能夠以「對等、尊嚴」安排，進行包括ＥＣＦＡ在內的各項會談。蔡政府不接受「九二共識」，但又未積極創造「新共識」，更加入美國帶頭的反中行列，搞得台海兵凶戰危。賴說，「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」，只是選舉包裝話術，對兩岸和平並無意義。

世界要維持和平已不容易，除了傳統武器戰爭對抗外，還有經貿戰、科技戰、網路戰、邊境管制戰等不同形式，兩岸如持續對抗，應也不例外會陷入上述困境。要維護兩岸和平，台灣須創造最適化的美中台三角關係。

台灣的命運在地緣政冶、經濟及歷史糾葛下，如要搞台獨、台獨化或漸進台獨，對台灣的安全及全民福祉都是不利的。作為總統參選人，須在中華民國存在的認知下，論述「九二共識」的時代意義，以無私無我胸懷，提出兩岸僵局的解方，而非僅以選舉話術糊弄選民。