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請教航運專家 評估四接替代方案

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

桃園觀塘興建第三天然氣接收站（三接）曾鬧得沸沸揚揚，也成了前年四大公投的主角之一。而繼三接之後，現在基隆外海又要建四接，未來還有台中的五接，甚至六接即將登場。可以想見的是，都會引起環保團體與開發單位的攻防戰。

將傳統的燃煤、燃油電廠改為使用天然氣系統，是為了達到「淨零」目標的「能源轉型」。因為相較於煤與油，天然氣的排碳量較低，可是天然氣畢竟還是石化燃料，還是會排放二氧化碳，所以將協和電廠的油轉氣，其實能源轉型僅轉一半。更重要的是，台灣無自產天然氣，天然氣進口價格也比煤、油還貴；且天然氣必須壓縮，能夠安全貯存的量更低，也就是說天然氣船載運的頻率必須更高。

三接遭受的質疑是對當地海洋環境生態的影響，尤其是破壞了珍貴的天然藻礁。而四接比三接更麻煩的是，基隆港有繁密的船舶進出，因此除了環境生態議題外，還有可能影響航運安全。基此，台電公司提出「東移」方案，但很顯然仍未能消除大家的疑慮。

六月一日民意論壇「四接煞車、規畫永續電廠」一文中，提出「浮動式接氣站」的建議，認為國外已有許多成功實例，且具有低成本、啟用時間短的優點。浮動式接氣站是所謂ＦＳＲＵ（Floating Storage Regasification Units），在三接攻防戰中就曾被提出，可是被經濟部否決了。經濟部最主要的顧慮是台灣颱風來襲頻率高，浮動式接氣船（站）在颱風來時必須駛離無法作業，恐有斷氣危險。此外，這個特殊船舶規模龐大，船上又必須有貯槽及氣化設備，技術門檻高，須由特殊專業造船團隊建造。但無論如何，應該仍值得政府再作評估。

此外，據某位曾為遠洋貨櫃船船長，且從事航運業務數十年的友人所提供之資訊，北歐國家有一種「無碼頭輸送系統」，也同樣無須興建固定式的接收站，但相較於ＦＳＲＵ，僅藉由移動式接收平台（非船舶），即可將天然氣經由浮動柔性軟管傳輸到岸上。由於它不需龐大的船舶，也就沒有颱風來襲船舶必須駛離的風險。

建議台電在四接環評案費盡心思之餘，也要同時請教海洋航運專家的專業意見，將各種可能的替代方案納入評估。

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