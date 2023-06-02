大法官綠油油 損毀憲政

蔡總統執政七年多，掌握十五位大法官的提名權；因民進黨掌握立法院多數席次，足可將他們全部送進司法院，而後，憲法法庭清一色、綠油油。最近廣受議論的是，蔡總統新提四名大法官人選，都被歸為「綠友友」；十五位蔡總統提名的大法官所做的任何釋憲案，只要涉及政治性，極可能一面倒，令人對大法官能否獨立於政黨之外產生疑慮。

憲法法庭掌握憲法解釋大權，所提人選必須是法學素養優異而素孚眾望者。每次提名，表面上開放各界推薦，但如果總統有政黨私念，則將失去超然性與公正性；汰除真正具有崇高聲譽者，而讓政治立場符合執政黨意志者上位充綠，政治考量高於司法考量的狀況至為顯明。

如同美國前總統川普把握最後的提名權，保送一位保守派年輕法律學者為大法官。如今蔡總統任期剩不到一年，將離任的四名大法官之任期到九月底才屆滿，且新總統明年一月就產生；蔡總統不願把提名權留給下一任總統，刻意把權力用滿，致使大法官全變成綠色人馬。

美國最高法院大法官經過川普的刻意運作，造成保守意識形態者完全掌控的局面，對美國政治與社會帶來不利影響。當年美國大法官史卡利亞去世，歐巴馬總統提名嘉蘭德接任，卻被參眾兩院皆占多數的共和黨以歐巴馬所剩任期不到一年為由卡了一年多。直到共和黨掌握參議員多數席次，再由新當選的川普提名保守派的葛薩奇替補。川普提名大法官意識形態掛帥，接著又故技重施，在任末期再提名兩位保守派大法官。

美國最高法院一連秉持保守主義的立場，做出兩大判決；先是裁定民眾有權在公共場所攜槍，後又賦予各州禁止墮胎權，反映最高法院的保守勢力。關鍵在於現今大法官有三人是由川普提名，讓美國總統卸任後仍能對政策發生長遠影響。蔡英文也將像川普一樣，未來可以人去政不亡；即使民進黨失去執政權乃至立法權，也將牢牢掌控司法權多年。

立場極端化的大法官將失去定紛止爭的權威性，淪為單一意識形態的實踐者，判決偏向一端；共和黨陣營在價值觀的對壘上大獲全勝，但川普面對批評僅回了一句話：「這項歷史性裁定是因為我履行所有承諾才可能實現」，他和蔡總統都讓司法有了截然不同的面貌。

蔡英文執政以來大權一把抓，所有憲政機關及獨立機關無不染上綠色，喪失該有的獨立性與超然性。立法院淪為行政院立法局，通過諸多違背憲政法理與正義的法律；司法院從大法官會議到憲法法庭極盡呵護能事，多未做出不符合民進黨意旨的判決；監察院淪為民進黨護短及鬥爭他黨的工具；通傳會、中選會更是獨立性蕩然無存，成為赤裸裸的民進黨附從機關。

蔡英文是民主憲政體制的破壞者，卻經常炫耀台灣的「民主成就」，其實那是前人的貢獻，她只有損毀卻一無建設，實為蛀蝕台灣民主憲政的一大害蟲。