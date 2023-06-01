不屈從大國 土國平衡術值得學習

土耳其總統厄多安用實力說話，於第二輪當選後，大國領導人的邀約合作紛至沓來，甫當選，旋即傳出與埃及恢復關係，足以證明選民捨經濟重厄多安地緣政治平衡的能力。近幾年厄多安對內的權術及對外的地緣平衡玩得津津有味，讓人有感「鄂圖曼」土耳其隱然恢復過往榮光。接下來幾年，不難預測其將會轉外交所獲補其經濟之短。

拜登乍聽厄多安當選，旋即伸出橄欖枝給予恭賀。鑒於美國需要厄多安七月對瑞典入北約放行，對之前土耳其接收俄製S-400防空系統而將土耳其排除於F-35生產鏈外，是否改弦更張？其次，土耳其想在美俄之間左右逢源，盼獲得最大化的好處，但俄羅斯不免擔心身為北約成員國的土耳其。尤其是土耳其仍念念不忘美國的F-16、F-35戰機，甚至土耳其在第二階段S-400的交付想留一手，拒絕答應關於不得將S-400轉售其他國家的條款。換言之，土耳其可能在掌握技術之後出口S-400防空導彈系統。俄羅斯擔心土耳其與美國謀皮，將技術轉讓給美國，讓其取得S-400的技術。準此，俄羅斯防範暫時不願移交給土耳其第二批S-400導彈系統。厄多安如何再下一城，考驗其智慧。

另一方面，土耳其對烏克蘭的地緣政治也不穩定。厄多安其實早在俄羅斯侵烏之前就一直武裝基輔，但同時須確保通往莫斯科的TurkStream天然氣管道暢通，從高加索到利比亞，向中亞和中國大陸開放。土耳其是一個傳統上渴望在地中海和高加索地區取得地區霸權的國家，同時不願在國際層面與其他中／大國的關係中陷入戰略真空。準此，土耳其必須謹慎處理和莫斯科的關係，亦須保持與華盛頓和布魯塞爾的關係。如此一來，厄多安肯定不願採取明確的立場，讓各方將土耳其視為衝突中可能的調解人。不過，土耳其的平衡立場可能有助於歐美，但前提是土耳其不與大西洋盟友決裂。

厄多安勝選無疑是拉高了歐美要對抗陸俄的籌碼。歐美想要拉攏厄多安只能屈服於他，可預見土耳其將獲得許多獎勵及國際地位的提升。厄多安不屈從大國的平衡手段和只考慮對己身有利的立場，值得我們關注學習。