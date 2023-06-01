不要維持現狀 兩岸要永久和平

日前，鴻海創辦人郭台銘在金門，將五月中旬發表的「和平宣言」面交副總統賴清德，請他「仔細研究」站穩中華民國立場的「一中各表」，進而與對岸「展開談判」。

「壓不扁的玫瑰」作者楊逵等人，一九四九年一月以「台灣中部文化界聯誼會」名義，在上海《大公報》發表日後以「和平宣言」相稱的文件，呼籲「和平建國」。

兩份同名文件相去七十四年，都是反戰。差別是，前者是第二次國共內戰已經爆發兩年多，反戰的人無力回天。後者則對近年來國際及台海局勢的變化，有其憂慮，是以建言兩岸談判，協商彼此都能接受的模式；如果這個未雨綢繆的努力，最後能夠成為國人共識，並由政治領導階層予以細緻化而得到社會支持，就是兩岸四地與世界之福，蔣渭水近百年前的豪邁志向，就要從今日的台灣，開始落實。

人稱「台灣孫中山」的蔣渭水於一九二五年假《民報》發表「五個年中的我」。他說，「世界平和是人類的最大幸福，又且是全人類的最大願望…我台灣人有媒介日華親善，以策進亞細亞民族聯盟的動機，招徠世界平和的全人類之最大幸福的使命就是了。」現在，「中」代「華」，「美」換「日」，台灣人的使命，就是讓中美親善。

達成這個使命是很困難，兩岸親善是必要而不是充分條件，缺此，中美難以和睦。我國有能力滿足這個必要條件，可以主動積極，第一步是要認真看待前副總統呂秀蓮的見解，她說：「維持現狀就像『溫水煮青蛙』自我欺騙…大家應勇敢面對現狀的改變、超前部署，再講『維持現狀』是不負責任，沒有面對問題。」

歷來有關兩岸關係的民調，選擇「維持現狀」的國人，比率過半，也很穩定。但是，既然維持現狀常讓人不滿（比如，以觀察員身分參與世衛組織年會都有困難，遑論參與聯合國大會），並且是「溫水煮青蛙」而有醞釀戰爭或讓對岸入侵的風險，是以應該無法永遠維持，那麼，民調應該在「統獨與不統不獨的維持現狀之外」，另設有意義的選項，才能真正觀測民意。

這個選項會是哪些內容？模仿三個主要政黨的口吻，略作猜測。民眾黨自詡師承蔣渭水，可以是「建構雙方都能接受的兩岸政治關係，通過兩岸的親善，促進中美親善」。在民進黨，賴清德說兩岸理當是「兄弟之邦」，也「秒答」學生提問，表示在各國元首中，最想和習近平「共進晚餐」，接著，自可進化蔡英文之言，讓選項是「中華民國與中華人民和國要相互努力，在未來讓彼此相互隸屬」。而國民黨總統參選人侯友宜既然認同黃年先生的「杯子理論」，下一步，若以黃年更知名的「大屋頂中國」為號召，讓兩岸平等而不是主從關係，共組大一中，應該是順理成章。