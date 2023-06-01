綠執政7年 賴談能源政策仍粗糙

賴清德日前在台大演講時透露，政府正在規畫如何將已停機的核能機組「維持未來緊急使用」。各界討論都集中於蔡政府非核家園政策是否鬆動，是否正在檢討橫柴入灶的能源政策並且承認錯誤，但本文由另一角度檢討賴清德發言。

賴清德所謂維持核能機組緊急使用的彈性，其實與兩年前立法院副院長蔡其昌提出「中火燃煤機組除役不拆除」，留著備用的想法異曲同工；都是預防台海形勢吃緊，占供電五十％的燃氣電廠斷炊，台電仍可啟動燃煤機組或核能機組應急。

賴清德與蔡其昌犯了的同樣錯誤：只知硬體不知軟體。兩人都以為保留除役後的核電或煤電機組不予拆除，在台海局勢緊張時即可擔大用。但賴、蔡兩人均不知機組備用，大量的維護和運轉人員也同樣要「備用」。設若台海十年風平浪靜，數百位電廠人員也跟著無所事事在電廠內「孵十年豆芽」？所謂核能機組或燃煤機組除役後留著備用的想法根本不可行。如因國安因素，考量維持一定比例的核電，唯一正途就是核電延役。

蔡其昌的「中火燃煤機組除役不拆除」提案在立法表決通過，但不可能執行；賴清德核電備用面臨的困難遠超燃煤機組備用，更不可行。但真正令人擔憂的是，競逐大位的賴清德竟然提出如此不堪的能源政策。

個人不禁憶起蔡總統二○一五年曾信心滿滿、多次信誓旦旦說民進黨擁有最優秀，世界級的能源專家為其規畫執政後之能源政策；蔡總統並親口承諾九個在二○二五年要達到的「硬指標」。這九大指標可分為綠能指標及減碳指標兩大類。

綠能硬指標有四項：一、太陽能裝置二千萬瓩；二、地熱發電設置廿萬瓩；三、以綠電製氫後降溫液化輸往日本；四、再生能源提供廿％電力。減碳硬指標有五項：一、電力零成長；二、裝置智慧電錶每年節電一百億度；三、以碳捕捉及封存每年減碳一千萬噸；四、煤電占比降為卅％；五、二○二五年減碳四千萬噸。但如今九大硬指標全部跳票。

賴清德提出的第一個能源政策就如此不堪，顯示民進黨執政七年來，對極具技術性的能源政策，決策過程仍然極為粗糙，依舊是外行領導內行，專業人員噤若寒蟬，重要政策未經集思廣益，僅由上而下的決策模式。攸關國計民生的能源政策，制定過程卻如此粗糙，絕非台灣之福。