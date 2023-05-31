近日經常聽聞所謂知識藍與中間年輕選民，對於總統參選人侯友宜之背景出身多有疑慮。然觀之漢高祖劉邦，沒發跡之前曾擔任沛縣泗水亭亭長，雖是個不起眼的小人物，沒曾想到最後能代秦而一統天下，奠定大漢四百年的基業。這種亭長之職，也就相當於現今的派出所所長。

而我在美國同一博士班畢業的泰國前總理塔信，一九七○年代畢業於泰國警官學校，畢業後擔任泰國皇家警察少尉（相當於我國警察的巡官，最基層的幹部）。一九九八年他創建泰愛泰黨，並任黨主席，且以革新政治與反貪汙為本。然而當他被選為泰國第廿三任總理之後，因為個人私德之因素而晚節不保，但由該黨衍生出的新黨派，仍以其改革之核心價值，持續奉獻國家與人民，迄今仍獲得許多泰國民眾支持。所以，英雄不怕出身低，重要的是有沒有具備愛國愛民的鴻志，以及國政規畫與執行的能力。

民主時代的台灣，選賢與能要比的是哪位候選人較能提出有利於國計民生的政策牛肉。新時代的台灣人，應該公平對待與尊重每一個人，絕對不應該以其人之種族、膚色、出身背景、性別、語言、宗教等，而加以不當之批評或歧視。