人民折壽！不健康餘命縮短真相

最新統計，國人一一○年「不健康餘命」（即一生各種不同程度的不健康所累積之年數總和）從八字頭降回七字頭，官員宣稱這是因防疫有成。但，真的是這樣嗎？

要判讀一個數字是好或壞，往往須綜觀其他資料，以見全貌。若國人在平均餘命（俗稱壽命）延長或不變的情況下，不健康餘命縮短了，亦即國人在總體存活一樣或更好之下，失能發生速度減緩了，有好的質變，這是好消息。

但若國人是在壽命縮短、總死亡率增加的情況下，不健康餘命降低，且降得比壽命短縮更快，那應是在國人總體健康受到衝擊時，不健康人口被衝擊得更嚴重，有更高比率提前死亡了。這種情況下，不健康年數縮短是因為失能者比一般人更大量的提前死亡，失能者平均存活年數降低所致，就不是好消息。

真實數據是，在不健康餘命從一○九年的八點○四年降到一一○年的七點五六年的背後，國人預期壽命在一一○年是比一○九年折壽○點四六歲！總人口的年齡標準化死亡率（即校正過人口老化效應的死亡率）比一○九年上升三點八％，顯示國人一一○年死亡風險比一○九年升高，且升高許多！這與過去隨年代進展、醫藥進步，標準化死亡率逐年降低的趨勢不同。再進一步看，死亡人數的增加主要分布在五至七月，這段期間，與疫情之前的趨勢預估相比，多出二七二六人的 「超額死亡」。

這段期間，正是台灣發生Alpha變異株疫情，重創雙北的時候！當時在「三加十一」破口下，病毒悄悄入侵社區，但ＰＣＲ檢驗尚不准用於無旅遊史病人，且尚未核准快篩試劑，導致醫療體系被綁手遮眼，難以發現，疫情乃迅速燜燒擴散，而疫苗接種率卻還不到一％！無視疫情肆虐、百業受創，政府仍狠心阻擋民間團體及地方政府進口疫苗的請求，稀少的國際捐贈疫苗又青黃不接、分配不均，未優先大量提供給疫情最嚴峻的雙北。民眾赤裸裸浸潤在病毒侵襲之下，導致當年台灣新冠感染致死率高達五點二％，是全球平均值（含開發中國家，為一點七％）的三倍之高，成為台灣醫療史上最屈辱、最黑暗的一頁！

在這樣的衝擊之下，國人一一○年壽命縮短！其中，有慢性病、失能、高齡的民眾，更是雪上加霜，受創比一般民眾慘重，導致平均失能存活年數下降。這是大難之下殘酷的健康不平等，是健康弱勢者的不幸，多少人痛失至親至愛，官員竟還敢公然挑戰人民的記憶，宣稱是防疫有成，不僅是公開說謊，更是踩著雙北上萬人感染、上千人死亡的傷口在得意高歌。這樣的悲劇，不僅一一○年發生在雙北，去年更發生在全台，且今年尚持續著，未來公布的數據，將會看見人民壽命持續縮短、失能者縮短更多，而政府下令脫口罩，並沒有脫去疫情對生命的衝擊。

本該救人的衛生官員，在我國文官體系向來以高專業素養與超然決策為傲，怎奈自從人事酬庸，黨奴當道，人品愈是低劣、愈敢睜眼說瞎話者，升官愈快。繼日前明年健保預算究竟是增或減，以及ＳＡＲＳ歷史功過的公然說謊、指黑為白，衛福部官員再度展示了此地無銀、只有三百兩而已的遮羞功力，真令人瞠目結舌啊！