科技．人文聯合講座／智慧停車的便利與不安

近日某電收公司發出警訊，提醒民眾留意不肖之徒冒名發送的催繳簡訊。當用路人收到「您有一筆NT$45臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣三百元罰鍰。請輸入電話『末三碼』開啟連結並繳納。」的簡訊時，部分人士可能會觸發潛意識的欠費憂慮，稍不留神就受騙上當。

如果一時心亂開啟連結，就像魚兒上了鉤，被釣入看似官方網頁，但其實是歹徒架設的釣魚網站。在毫無心防下，上鉤者輸入帳號密碼、身分資料和信用卡號等，成為不肖惡棍刀俎下的魚肉。因此，在點選不明網路連結前，務必審慎評估其必要性和安全性，以免誤入陷阱，後悔莫及。

此類詐騙手法盛行，反映了當今愈來愈多的用路人，使用智慧停車和線上扣款。近年來，由於車牌辨識系統的準確度大增，再加上多數車輛皆已安裝電子標籤（eTag），使得車輛進出停車空間的偵測可以完全自動化，不再需要人工作業。如今，全台各地街頭的智慧停車裝置如雨後春筍般冒出，而自動感應進出的停車場也處處可見。個人認為理想的智慧停車柱，除須確保各項功能完善外，也要能妝點各都會區的獨特風貌。

智慧停車帶給用路人許多便利，如免持停車票卡、搜尋最近空位、顯示愛車位置及自動扣款繳費等。此外，計費單位可以改為分鐘，這樣大家就不必為了超過區區一分鐘，卻要多繳半小時費用而嘔氣。幾年前，個人住家的地下停車場也採用自動感應設施，這才改掉多年來進入百貨公司地下停車場前，有時還會不經意拿出自家遙控器的習慣。

最近，友人將車子停在一處無人管理的智慧停車場，取車時發現入場閘門時鐘與繳費機時鐘不符。如此誤差使得他只停五十六分鐘，卻被算成一個多小時。他打電話向客服反映，得到的答覆是請他等候外勤人員聯繫。一個小時後，外勤人員終於打電話過來，告知無法線上退回溢繳費用。友人無奈之餘，只能提醒廠商同步校正時鐘，以免更多人受害。

無論是否在意停車費用，大家想必都已練就一套停車應變心法，但有些人被坑後的極端反應還真駭人聽聞。近日德州有位男子與約會對象在餐廳旁停車時，被冒充管理員的騙子收了四十美元停車費。待進入餐廳後，侍者告訴他們被訛詐了，該名男子馬上回頭槍殺騙徒，然後從容離開餐廳。幾日後，殺人凶嫌被警方逮捕，交保金二十萬美元。一時衝動害人害己，可真得不償失呀！倘若詐騙的是智慧停車裝置，最慘也就機器被砸吧！

智慧停車帶來便利，卻也衍生新型資安挑戰。每部車子來有影，去有蹤，人臉車牌全都錄。我們行車時無法遮掩車牌，只能祈求散落各地的個資切莫被濫用！（作者為台灣大學資訊工程系教授）