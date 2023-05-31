九二共識 侯尋求新解

自從失去執政權後，國民黨內對兩岸政策多家爭鳴。其中一種是堅持九二共識，另一種則著眼於選舉勝利，一直想檢討修正之，目前隱隱然出現第三種，就是迴避爭議。作為藍營較孚眾望的參選人，侯友宜目前看來偏向第三種。但從最近的國政請益看來，他正逐漸踏入爭論的深水區。

侯友宜日前貼出與馬英九的合照，兩人手拿著馬送給侯，馬訪問對岸「和平之旅」全記錄的雜誌報導。馬辦說，兩人對中華民國憲法的堅持，對民主法治的堅持，及對台灣人民福祉的堅持，對兩岸和平穩定的堅持，都有高度共識與信念。並稱，馬英九表達全力支持侯友宜。

侯方人士指出，侯立場與價值始終相同就是「中華民國是我們的國家，台灣是咱的厝」，是以中華民國為基礎，內涵則是台澎金馬；侯的兩岸政策仍會持續與黨中央溝通討論，並在適當時機對外說明。

雖然雙方公布談話資訊主調是中華民國，但馬禮物所傳達之意，恐怕是在暗示九二共識的重要性；而侯方人士說法，又給人遐想空間。由於侯目前為求勝選，看似走在第三條路上。

對馬的挑戰是：一、九二共識固然暢通了兩岸熱潮，但也在他下台後被視為票房毒藥。堅持這個通關密語，是否有助於侯的選情？馬既言支持黨的候選人，相信會給侯更多空間；二、馬訪陸後，稱九二共識又活過來了。但馬在大陸的相關行為是否可複製、對台人的影響力如何，言人人殊，怎樣讓它看起來更有活力？尤其他的行為突破過去在自己場子內各表的論述框架，有沒有後繼者跟上？這其實是比一般人擁有更多資源與故舊的馬，考慮下一步應該著眼的方向。

至於第三條路，且看台北市長蔣萬安前日赴議會備詢，被問到是否認同九二共識，蔣回應，就是「二反、三不、三要」；而提及所認知的九二共識，是守護中華民國主權、恪遵中華民國憲法的立場非常清楚。侯正在選國家領導人，能否持續採取類似說法？相關各方又是否會埋單？相信侯應該會有相關推演與民調結果參考。

支持兩岸和平發展的人士，肯定認知到此次大選重要性。在這歷史的關鍵點，厚植實力固無待多言，也需要大家努力撐開九二共識更廣闊的生存空間，這不是袖手旁觀的時刻，否則，就該找到一個能取代過去通關密語的工具。