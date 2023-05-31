務實台獨 賴犧牲兩岸

日前副總統賴清德演講宣稱，重新定義「台獨」內涵，重申不會宣布「台灣獨立」，但也不會承認「一個中國」原則。同時，也質疑國民黨總統參選人侯友宜的「九二共識」立場。賴從擔任台南市長、行政院長及副總統以來，其兩岸論述內涵包括：倡議親中愛台、德國統一是真正統一、九二共識是一國兩制、兩岸關係是國際關係；主張務實台獨；提出台灣已經獨立，不會宣布台獨，沒有變更國號的必要性。

陳水扁主政時期提出「四不一沒有」，後又再倡議「兩岸政治統合論」，兩岸共同建構「未來一中」，提出以中華民國憲法回應大陸「一中原則」。可以說，陳水扁當時的兩岸論述為民進黨內最具開放性、包容性路線。

然而，大陸當局仍認為需要聽其言、觀其行，甚至採取外交壓制挖台灣邦交國，致陳提出「台灣中國，一邊一國」，舉行防禦性公投。陳曾發表「雙十談話」，建議以「九二年香港會談」為基礎復談。第二任卸任前則提出「公投制憲」、「以台灣名義參與聯合國及國際組織」，倡議「一邊一國論」及「台灣正常國家運動」，其兩岸路線及論述從「統合論」轉向「獨立論」，從多元選擇轉向單一選擇。

民進黨兩岸論述在蔡英文執政中後期，轉向「台獨論」更趨明顯。蔡英文發表當選感言，宣稱「中華民國現行憲政體制」，為推動兩岸關係的基礎。就職演說也曾指出，一九九二年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，尊重此歷史事實。宣稱民進黨政府會依據憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，但卻不承認「憲法一中」、「一國兩區」。

民進黨兩岸論述不斷掏空中華民國實質內涵，實質是「借殼占用」、「台體中用」，中華民國不斷從「台灣化」邁向「台獨化」，不再與大陸地區具有歷史連結及領土、主權重疊關係。民進黨否定「一中是中華民國」、「一中各表」、「九二共識」，汙名化「九二共識」等於「一國兩制」，中華民國幾乎徹底從「中國之國」邁向「台灣之國」。

李登輝是接受「德國之聲」採訪聲稱「特殊的國與國論」，陳水扁則是在面對獨派召開世台會時倡議「一邊一國」，但蔡英文卻在國家慶典中宣稱「兩國論」。李扁皆非在國家慶典中公開宣稱，蔡卻是運用國家慶典場合。我們不禁要問，若賴清德提出「務實台獨」等於中華民國主權獨立而當選，其所造成的政治效應及代價，恐非台灣所能承擔。

值得關注的是，從陳水扁到蔡英文，尚存「統合論」一絲元素，到賴清德可謂是徹底奉行「務實台獨論」，這將導致兩岸關係嚴重衝撞及陷入惡性循環。

賴清德提出中華民國台灣是主權獨立國家、支持蔡英文所提「維持現狀」，並宣稱將「兩岸互不隸屬論」列入黨綱等。這種融合「維持現狀」與「務實台獨」做法，雖利於其選票極大化，吸收中間及泛綠選民，卻是以犧牲兩岸和平穩定為代價。