提刺客 撿到籃裡就是菜？

民進黨為了提名參選立委的刺客，弄到黨內外普遍質疑。想到前立委林濁水在一九八九年二月《新潮流》雙週刊寫的文章：「撿到籃子裡的就是民進黨的菜？—支持反對運動的民氣不堪再任意摧折」，筆者提醒現在黨中央主導的新潮流系領導人，別忘記當年派系前輩的告誡，提名刺客一定要嚴格。

當年民進黨剛成立短短幾年，林濁水有感於組織未定型，政治動員力量仍薄弱，因此堅持吸收黨員時必須嚴格，不能讓剛成立的黨被「少數人用那種撿到籃子就是菜的心態與行為」加以「糟蹋」。

當年黨外陣營與剛成立的民進黨，因為得票率逐年增加，聲勢看漲，幾名不具反對理念與理想的政治人物紛紛爭取加入、爭取參選，結果黨外、反對黨竟也吸收這些人。最後選舉時，這些人不但未被選民接受，還讓反對陣營「一夕之間，選票全盤流失」。

這也是當前民進黨中央提名刺客名單時該思考的問題。幾位刺客已引發黨內外的質疑，難道黨中央不擔心當年問題的重演？雖然現已是執政黨，難道不擔心選民反彈，選民一夕流失？八年執政瞬間瓦解，甚至影響總統選情？

反對黨階段與執政黨階段，首要考量都是黨的生存與發展。當年提名候選人時，林濁水堅持要有理念與理想，提名時要「拿出決心」；現在又何嘗不是如此。撿到籃子裡的不一定就是民進黨的菜，現主導提名的新潮流系領導人一定要覺醒。