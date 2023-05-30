避免毀敗 能源終須務實

繼日前民進黨智庫副董事長童子賢提核一、核二重啟議題後，民進黨總統參選人賴清德接續拋出：「相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需。」醫師背景的賴畢竟對科學的信仰大於神話，但假若明年順利當選，終得面對所謂「二○二四年後不是我的事」的破敗台灣，當下必須見風轉舵，做個「務實的能源工作者」。

近來不少學者紛紛主張核二、三廠延役以降低缺電風險，經濟部長王美花卻總是跳針把責任撇清說「核二燃料池已滿，新北市政府一直不讓經濟部蓋乾貯設施，燃料池滿了就不可能再使用了。」新北市長侯友宜則表示，核廢料在新北市已經擺很久，中央遲遲沒動作，希望經濟部、台電公司趕快處理核廢料的問題。攸關國安甚鉅的能源發展政策，中央及地方儼然把核電這燙手山芋當成足球般踢來踢去。

事實上，新北市政府依據中央頒布的「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第十條第一項規定，請台電公司核二廠營建工地應於施工前，檢具逕流廢水汙染削減計畫與專業審查意見函送新北市府盡速審查核准後，就可依規定施工並核照，但迄今台電似仍未提出相關補正計畫。

放眼台灣未來電力供需，勢如走鋼索般挖東補西。因應南科用電需求量大，民營的九崴電力公司擬在台南市安南、安定區交界的台糖農牧特定專用區，興建約廿五點九公頃的天然氣發電廠，環評程序尚在進行，附近居民早已萬人連署吵翻天。

且不說蓋電廠對當地珍貴保育物種草鴞的生態環境衝擊。各級民代亦指當地人口密集，認為電廠選址不當，要求台糖與經濟部正視居民心聲，另覓他址避免衍生安全風險。問題是台灣就這麼點大，換個地方蓋廠難保不會換另一批人群起反對舉牌抗議？即便台南將軍、七股區一望無際的鹽田魚塭全部種滿太陽能板，也趕不上二○二五綠能廿趴的缺口。

民進黨誇稱的「非核家園」已然進入倒數計時，面對開源不足又節流有限的電力供需，未來台灣極可能缺電、跳電頻傳，家園毀敗的後果卻由全民承擔，賴清德操握的選舉方向盤，愈早轉彎髮夾愈大，也較舒適平穩。