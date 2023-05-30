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老老照顧 扛不住的愛

聯合報／ 陳存仁／金融退休（台中市）

社區巷弄常常看到六十多歲的兒子在前面奔跑、高齡九十的李奶奶一跛一跛吃力地緊跟在後呼叫的場景。李奶奶兒子的心智年齡處於三至五歲間，李奶奶已自顧不暇，還得提防智障兒子到處闖禍，整天活在恐懼擔憂之中。

根據衛福部統計，全台智能障礙者人數為十萬多人，隨著年齡增長，「老憨兒」有逐年攀升跡象。推估約有三萬老父母，還得擔起照顧生病或無法自理生活孩子的責任。隨著台灣社會人口逐漸老化，年邁的父母要照顧中年的子女，照顧者與被照顧者都是社會的難題。

參與社區關懷救援隊後，我會定期造訪弱勢家庭，看見他們孤立無援，又因不願外揚，只能坐困愁城，不知如何求援。

像李奶奶捨不得將兒子送去收養機構，獨力照顧的痛苦和無助，真的是處境堪憐。經過里長的奔走幫忙，加上親友勸導，她已經同意將兒子安置到療養院。「阿嬤，我來看你了。」看到志工，李奶奶露出了笑容。

長照悲劇不斷，多因照顧者體力不堪負荷，甚至耗盡家中積蓄，照護壓力遽增而釀成。

全台老老照顧數量持續增加，逐漸成為社會現象。長照是全民共同的課題，政府得加快腳步超前部署。

長照 老化

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