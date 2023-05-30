經典文學邊緣化 借閱量≠閱讀力

教育部日前公布台灣二○二一年國際閱讀素養調查測驗結果，平均成績五四四分、世界第七；名次雖然上升，總成績卻比五年前下降十五分。

我國這幾年在閱讀教育的投入不可謂不多，檢視教育部發布的去年閱讀風貌及全民閱讀力報告書，各縣市政府與鄉鎮市公所共計編列超過廿九點四億元的圖書資料購置費與硬體設備費，各縣市平均每位縣（市）民投入經費為九十五點九七元，但國際評比成績卻呈現下降趨勢，且故事體平均分數為五三三分（排名第十七）。由於故事體是附帶插圖的完整短篇小說或故事情節，這反映我國學生閱讀策略雖有進步，卻未能真正理解文章背後的情感。

教育部近年來雖推動雙閱讀策略，但不可否認，學生閱讀文本的來源仍以教科書及平日借閱書籍為主，交互檢視我國去年公立圖書館六至十一歲兒童借閱排名，仍舊以漫畫書或圖畫書為主，文字量仍顯不足；且語言文學類前二十名也以散文、推理為主，中外名著如西遊記、紅樓夢、悲慘世界、齊瓦哥醫師、百年孤寂等完全未在榜內。

另從我國的全民閱讀力報告書會發現，國人閱讀習慣已經在改變，借閱的大都以股票投資等理財類書籍為主；經典名著由於市場量較小，近年來未有新版本出現，且在我國中小學閱讀教育上，常以借閱量來表示個人閱讀力，因此學生自然會去借閱輕薄短小的漫畫書或圖畫書，對大部頭的文學名著不屑一顧。

因此，我國推動中小學閱讀教育，除了加強對於課文的理解能力以外，教科書業者應避免對原文過度刪減以免降低其文學性；同時對於目前小學的閱讀積點制，老師及家長應該視書籍的文字量給予獎勵，而不再是一本書換一點，以提升學生對於經典文學作品的興趣。

最後，由於電子書逐漸成為主流，因此可以由各公立圖書館開始，鼓勵家庭將閱讀器借回家，甚至訂出閱讀完幾本書籍後閱讀器即可歸個人所有，且優先適用於低社經地位家庭，以提升其閱讀能力，同時改變我國的閱讀風氣與習慣。