科技．人文聯合講座／預知「未來」與敬天愛人

未來並未發生，大家心生期待。未來與過去有無限連結，為了推測未來，人們總會不斷分析過去與當下關聯。最早的「未來學」全球都存在過，那就是觀察天象變化、星宿移動，還有大地萬物異象，可說是最早集體意識的未來學先聲；至於個人誕生的時間、日期，則被視為窺見未來命運的命定要素。

最近台灣開始了關於未來國家命運的大預測。因為一年多來俄烏兩國戰和不定、兩岸局勢詭譎，明年總統大選更是全球矚目。素來面對未來預測，劉伯溫「燒餅歌」、袁天罡「推背圖」或者歐洲「大預言書」常被引用；各大廟宇國運籤詩，成為街談巷議。當然，從政者與媒體時常信賴的則是民調。

《舊約聖經》充滿許多預言，《新約聖經》裡記載著聖母瑪利亞聖告場面，還有天上星辰引導三位博士禮拜聖嬰耶穌的故事，兩者都是寓言與占星術信仰的明顯痕跡。占星術盛行於古希臘、羅馬，西羅馬帝國滅亡後，占星術士僅服務於貴族、教廷；文藝復興時代東羅馬帝國滅亡，古希臘天文知識流入，加速占星術成為人們生活上重大事件的決定依據，大者如國王加冕儀式、國家決策，小者如失物尋找。凱特．布蘭琪（Cate Blanchett）飾演之《伊莉莎白：輝煌時代》（Elizabeth: The Golden Age, 2007）主角伊莉莎白一世，一五八八年她在面對西班牙無敵艦隊襲擊前，為開戰或者媾和困擾不已；她一方面備戰，一方面召見占星師，占得勝利諭示。最後，無敵艦隊被殲滅，英國奠定海權國家基礎。占星術直到法國大革命後才被視為迷信，禁止在巴黎大學講授。

《關鍵下一秒》（Next, 2007）由尼可拉斯．凱吉（Nicolas Cage）飾演一位可以幻視到兩分鐘後影像的人，為躲避政府機關以及醫學機構研究，他隱匿於賭場，看見未來的能力為他賺足金錢，最後因為正義感甦醒阻止核爆發生。

古人遭遇強大考驗，對於能否放手一搏，總會期待透過神力以扭轉大局。日本戰國英雄織田信長在桶狹間之役，面對五倍於己的敵人今川義元軍隊，只能進行生死對決。他率軍駐紮於熱田神社，祈求神力加持；出征夜，歌詠了幸若舞《敦盛》一曲：「人間五十年，若與最低天界相比，恰如夢幻，一度得生，豈有不滅之物！」隔日，信長意外與義元主力大軍遭遇，消滅義元大軍。

人類歷史往往平淡中寓有驚奇。司馬遷為史學家樹立嶄新的價值，「究天人之際，通古今之變」乃其寫作《史記》之目的。探究自然規律與人類社會之間的順逆之道，明瞭從古代發展到當下的變遷道理；古人認為，自然規律乃是天地變動與人性善惡互動之結果。丘處機回答成吉思汗治世之道，他回答以「敬天愛民」；近日在宜蘭的西鄉隆盛後人展覽場上，看見其墨跡「敬天愛人」，感慨無量。我們與其徒然偏信各種預測，不如觀看政治人物素來是否能「敬天愛人」，方能期待於未來。（作者為亞洲大學現代美術館館長）