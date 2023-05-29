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遵黨意修法難服理

聯合報／ 金童／教退（彰化北斗）
民進黨主席賴清德（中）上任後，修正選罷法排黑條款引起爭議。本報資料照
民進黨主席賴清德（中）上任後，修正選罷法排黑條款引起爭議。本報資料照

立法院日前三讀通過選罷法修正案，擴大排黑。明訂曾犯「黑金槍毒」等罪經有罪判決確者，和曾犯洗防法判十年以上刑度尚未定讞者，均不得參選。小老百姓當然樂見政治清明，因此對立法加嚴規範參選資格，應該是支持的。只是此項修法可能有違憲爭議，若無法好好處理，往後爭端與釋憲案件將會四起。

此次選罷法之修訂，是民進黨主席賴清德意志的貫徹，完全執政的民進黨，其黨意決策的貫徹是超越行政與立法的。但修法結果，立法權已逾越司法權的褫奪公權刑罰、逾越憲法賦予公民的參政權、逾越無罪推定原則，難怪引起爭議。

民眾當然樂見參選者都是賢與良的競爭，然而若修法有逾越法理之疑論，在魚與熊掌不可兼得時，立法不得枉法與侵權，應是更基本的原則。

此法若只是民進黨黨內提名參選人的內規，而不是關乎全民參政權的選罷法，或許就不會出現那麼大的爭議，且或許民眾更會被民進黨的高標所折服。此外，只需修訂選罷法，公告明列「候選人曾遭法院判刑」即可，讓民眾對候選人的過去有「知的權利」，其餘則交給民眾投票決定；能參選是一回事，能否選得上又是一回事。

選罷法 民進黨 司法

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