正視女性主義反挫勢力逆襲

這幾天，台大經濟系學會將選出新任學生會正副會長，但因有候選人提出「A罩杯以下女生國防必修二學分」、「ㄐㄐ十公分以下要上家政課」，以及「LGBTQ與狗禁止在會中辦打傳說對決」等性別歧視政見，引起輿論撻伐。

這種荒謬、極端的言論，並非台大的偶發事件。早在去年四月，台大學生會舉辦性平委員選舉中，部分候選人即曾提出「一拳一個自助餐」、「制裁台女、終結噁男」、「女僕咖啡館」，以及「男性權利被打壓必須挺身而出」等政見。種種跡象顯示，這並非只是胡說八道為討一戰的嘴砲行為，或是家庭教養悲劇、感情創傷下的人格缺陷，而是暗潮洶湧的女性主義「反挫」（Backlash）勢力的逆襲。

這種劍指女性的話語霸凌早在網路蔓延，一些極右派的政治人物更發揮推波助瀾之效。美國上一屆總統川普，種族、性別歧視的行為劣跡斑斑，不但公然貶損黑人，也汙辱婦女「蠢蛋、智商低、神經質」。去年韓國「反女權主義」的總統候選人尹錫悅，否認性別不平等結構的存在，認為低生育率是女性主義所造成，並且提出廢除性別平等與家庭部等政見，卻獲得年輕右翼男性的支持而當選。

近年來，「仇女」風氣更在PTT、Dcard等網路論壇快速蔓延。諸如「台女」、「女權自助餐」、「ㄈㄈ尺」、「女人就是賤」、「母豬」等貶抑女性的詞彙不斷延燒。擁有十五點六萬粉絲的臉書社團「霸社」，一些荒謬的「仇女」言論甚至成為社友們快樂的泉源；有五點九三萬人訂閱的「Uzra」，粉絲U黑所製作的「世界級仇女」，觀看次數達六點六萬次；在Instagram累積廿四點三萬粉絲，Facebook也有十六萬追蹤者的「直男行為研究社」，曬出的「直男對話」常常出現攻擊女性的言辭。

在開放多元的社會，雖然女性主義在很多方面都有快速而驚人的進展，但也導致了憤怒、焦慮和厭女情結的文化反挫。被韓國人稱為「ilbe蟲」的網路社群，不但是政治極右派、行為誇張失序，還有極度仇女現象。性別歧視的留言、汙辱霸凌皆是家常便飯，有些人還是醫生、老師、律師或法官。美國的厭女社群「INCEL」甚至在加拿大引發仇女恐怖攻擊，造成十人死亡。

在傳統父權社會裡，男人成為性主體的過程中，會不斷透過貶抑的方式來證明男性的存在價值與優越性，「厭女情結」是男人做為性主體的閹割焦慮。紐約大學教授沃德倫（Jeremy Waldron）在《仇恨言論的傷害》（The Harm in Hate Speech）中提及，仇恨言論不能被視為單純的「言論」，仇恨言論的實質作用、影響不應被忽視。如何建立起一套深入一般民眾生活脈絡的性別友善論述，有效化解性別的相對剝奪感與焦慮，將考驗著現階段女性主義運動者的勇氣、智慧與毅力。