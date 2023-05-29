科技．人文聯合講座／哥倫布害死崇禎帝？

數年前我注意到夏威夷大學一篇博士論文，作者利用歷史文獻（地方志）與樹輪寬窄等資料重建近五百年中國、中南半島與印度的古氣候。我赫然發現公元一五八○年至一六三○年這五十年間，由成都到北京一線發生嚴重乾旱，而這正是明朝末年流寇叛亂最厲害的時候；闖王李自成與張獻忠起兵與進軍的路線，基本沿著這條乾旱軸線反覆進行，而後金（清朝前身）皇太極的東北關外發跡處，卻正好處於濕潤點上。普天之下，乾旱嚴重，只有他的根據地雨露豐沛，這不免讓人感覺明亡清起，冥冥中有上天的旨意。

從「歷史氣候學」的分期來看，明朝末年正是「小冰期」的高峰期。地球為何會從先前的「中世紀暖期」進入「小冰期」呢？這又與哥倫布「發現」新大陸有關。

一四九二年十月十二日哥倫布登上了巴哈馬島，他的航海日誌這樣寫著：「這裡的樹木，和我們那裡完全不同，就像白晝黑夜之別。水果、草葉、石頭，所有東西，都不一樣」。之後他率領龐大艦隊四度造訪美洲，也把豬流感、天花、梅毒等病毒輸入了新大陸；美洲原住民身上對於這些歐亞大陸的古老疾病沒有抗體，死亡遍野，死亡率高達百分之九十，光是北美洲西南部原住民就有五千四百萬人死亡。

因為瘟疫大流行，十六世紀初，阿茲迪克帝國與印加帝國已不堪一擊，西班牙數百騎兵就摧枯拉朽，如秋風掃落葉，輕易拿下。美洲原住民大量死亡，原來開闢的森林又重新復生，大氣中的二氧化碳被吸收，化身為新的樹林有機物，大氣溫室效應步步降低，地球冷化，迎來了小冰期的極端點。北極的冰芯紀錄顯示，一六一○年大氣的二氧化碳濃度來到最低點，只有二七○ppm（目前為四一○ppm），約為現在的三分之二。

而李自成一六○六年出生於陝西省米脂縣，正是小冰期高點的前夕；廿歲時，父親在飢荒的貧病交迫中死去，李自成落草為寇。崇禎十七年（一六四四年），李自成在西安正式建國「大順」，率部向北京進發；同年三月十九日（農曆）攻破北京城，崇禎皇帝在煤山的歪脖子槐樹上自縊，明朝滅亡。

一般歷史評價，崇禎皇帝朱由檢是一位勵精圖治的好皇帝。他十七歲即位，沉著地與當時把持朝政的大宦官魏忠賢周旋，最後逼魏忠賢自縊，少年皇帝，手段非常；可惜他最後死於流寇李自成之手，輓下「天子守國門、君王死社稷」的一代悲歌。追根究柢，竟是哥倫布透過氣候這個「全球變遷」黑盒子害死了崇禎帝。（作者為逢甲大學創能學院講座教授）