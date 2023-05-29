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移工助長照？難題在夜間照顧

聯合報／ 蘇舜君／長照社工師（台北市）
勞動部預告調整聘僱移工資格，放寬住宿式長照機構與護理機構的移工名額。記者林伯東／攝影
勞動部預告調整聘僱移工資格，放寬住宿式長照機構與護理機構的移工名額。記者林伯東／攝影

長照2.0政策自一○五年通過、一○六年實施至今已滿七年，近期為了開放社福移工以解決少子化、缺工造成的照顧問題，熱絡的討論，能否讓我們看清台灣長照服務與照顧議題之間的鴻溝？

衛生福利部統計，一一一年六都長照涵蓋率最高的台南市，長照需求人口為六七三二三人，長照涵蓋率八十一點七五％；長照涵蓋率最低為台北市，長照需求人口數為一○五四七三人，長照涵蓋率為四十七點三三％。而依據勞動力重建運用處統計，一一一年台南市的社福移工人口是一四三○二人，是台南市長照需求人口的廿一點二四％；台北為三六五四二人，是台北長照需求人口的卅五點○八％。數據顯示，聘僱移工明顯影響長照使用率，但移工的開放與否，對解決現存的照顧議題有哪些影響？開放長照機構的移工聘僱，可能解決機構中的人力問題，但照顧品質將會是另一個問題；而移工聘僱的放寬，對家庭照顧的負荷有幫助嗎？

台南與台北是兩個居民經濟收入有明顯差距的直轄市，有經濟能力的家庭能花錢聘僱移工來解決照顧問題、減輕照顧壓力，但對沒有經濟能力的家庭，移工聘僱的放寬卻沒有任何實質的幫助，因為沒有經濟能力就不會聘僱移工。像這樣的家庭，既然有照顧需求，為何不使用長照服務呢？從實務經驗及長照滿意度調查中可發現，大部分沒有使用長照服務的家庭認為長照「不好用」。

影響照顧負荷很大的原因之一，是夜間照顧的問題；許多失能者有夜間照顧需求，但長照除了機構喘息以外，並不提供居家過夜的照顧服務。照顧者在白天要工作或照顧，夜間又無法休息的狀況下，總是無法好好休息；長照的照顧服務，因而對夜間有需求的家庭沒有實質幫助。

針對前述的照顧問題，在實務經驗下，建議政策上應思考以下服務方向：一、增加過夜居家服務。二、針對夜間照顧議題進行研究，了解疾病或其他因素與照顧議題的相關性，發展包含疾病治療、照顧技巧、輔具等各個層面的服務。三、參考機構住宿補助，評估移工聘僱補助的可能性。

正確的政策改變能大幅提升人民的幸福感，人民的需求不是一朝一夕；大選在即，此刻正是考驗執政者眼界與專業度的時候。

長照 移工

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