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保護行人 嚴格執法

聯合報／ 吳一忠／榮民（嘉縣水上）

馬路如虎口，但只要遵守法令，應該可以平安無事。台灣卻有不成文規則：「行人讓機車、機車讓汽車、小車讓大車」；結果大車吃定小車、機車吃定行人，行人是最弱勢的一環。

照這種潛規則，民眾怕死的會快閃，閃不過算倒楣；這和交通規則無關，是從體積和傷害的程度來衡量、以「肉包鐵」或「鐵包肉」的危險性做區隔，主動採取趨吉避凶的行為。

筆者每天行經斑馬線都心驚膽戰；紅燈亮起，仍有汽機車橫衝直撞；綠燈亮時，汽機車違規停跨。逼不得已，只能後退或閃避，總不能和車輛對衝吧！

在國外開車，遇到行人走斑馬線，都會禮讓通過，此乃基本道德；一旦發生車禍，要用一輩子彌補，駕駛不得不小心，這是法律制裁。換言之，教育和司法相輔相成，才能讓駕駛守法重紀。

駕駛不禮讓行人提高罰緩至三六○○元，有人認為有錢人根本不在乎，或積習難改。但依照個人經驗，駕駛已收斂不少！最近經過人行道時，駕駛會揮手讓行人先過，看來重罰還是有效。路權應受尊重，車輛強壓行人的惡霸行徑，光靠呼籲起不了作用，訴諸良心無異緣木求魚，亂世必須用重典。日前有民眾刊登廣告，撕掉交通地獄標籤的唯一方法，就是嚴格執法，一語中的！

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