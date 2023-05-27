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改革交通要百年 擺爛！

聯合報／ 林于凱／高雄市行人路權促進會理事長、前市議員（高雄市）
交通部長王國材於立法院交通委員會受訪表示，道安行動綱領從教育、工程、執法、監理4個面向，其中更著重在工程面。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材於立法院交通委員會受訪表示，道安行動綱領從教育、工程、執法、監理4個面向，其中更著重在工程面。記者周湘芸／攝影

我是公部門出身的，理解推動一些事情需要時間，所以不會輕易用「擺爛」批評官員；但近期我觀察交通部發言，就是打算拖、擺爛。

上周在電視節目中，有位替交通部及運研所做研究的學者表示，「執法是最後手段，首要還是教育」；交通部長王國材也說：「交通安全，教育重要性占七成」。

我明白了，所謂教育百年大計，難怪營建署會說：「改善行人安全要一百年」。

官員、學者口徑一致。交通部在立委陳椒華的提案中，居然還想把「教育責任」甩鍋給教育部，真是有夠可恥！政府應對交通安全的方式，就是不處理核心問題、只處理風向。

如果部長認為教育很重要，總統臉書發文也表明：要培訓「路老師」進行村里交通安全教育；那麼，請問駕駛教育最早發生的地方在哪？不就在駕訓班、監理所？

交通部長說「要教育行人怎麼防遭車撞」，但部長，你畫錯重點了！重點不是行人如何防車撞，而是怎麼讓駕駛停讓行人，這在中華民國交通規則裡都是白紙黑字，怎麼台灣駕駛不知道？

每個研究過台灣交通問題的人，都知道根本問題在「考照制度」，我相信交通部也知道，不然不會在廿年前就研究過「駕駛執照換（補）發與審驗規定現況探討及制度改善之研究」，近年又委託研究了「國內駕駛訓練、駕駛執照考驗及駕駛人管理制度之通盤檢討」。

結果，這份花了五百多萬的報告，目前在運研所的官網上顯示：「對不起，本網頁內容不存在，無法顯示網頁」。

這份報告，我當議員時要不到，請立委協助去要也要不到；交通部不解決問題，卻解決報告？請問裡面到底有什麼機密？花了那麼多錢，廿年前研究，廿年後還在研究，到底有沒有要改革駕照考照制度？

看到交通部提出七年要砸下四百億元改善行人安全，真的令人直冒冷汗，又是好大一筆錢。

應該會補助騎樓整平吧？然後五年後騎樓還是被占用，因為「執法是最後手段」；應該會補助人行道路刨鋪吧？然後下次選舉前，又再刨鋪一次，因為「車還是壓上去」；應該會有很多研討會吧？然後廿年後還是繼續研討。

台灣的交通問題，根本上是人腦有問題，工程只是末端。當政者的思考，決定政策執行的方向。而目前當政者的思考，決定教育要一百年。

對此，我想替交通安全，寫個慘字。

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