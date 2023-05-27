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排黑條款過關 重要嗎

聯合報／ 林興寧／公（彰化市）
立法院26日三讀通過排黑條款，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）強調改革沒有退路。記者余承翰／攝影
立法院26日三讀通過排黑條款，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）強調改革沒有退路。記者余承翰／攝影

立法院昨三讀通過民進黨版本的《公職人員選舉罷免法》修法新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人。前總統陳水扁「死諫」無效，依規定其子陳致中終身不得參選。

民進黨狼性堅強，看帶頭者為權力逞凶鬥狠，從幾十年前「長扁之爭」、「謝蘇大戰」，到近期「英德鬩牆」，如今「排黑條款」登場，「台灣之子」和「台獨金孫」又咬成一團，真可說血跡斑斑。

當然政客無分藍綠，發飆起來往往一個樣，但不顧民主法治，甚至無視國家根本大法之人，便不能一概而論。就像未經修憲，中華民國都能偷渡成台灣，那這次賴清德為了選票，罔顧更生保護、罪刑法定和比例原則，剝奪觸犯《洗錢防制法》或判十年以上刑期尚未定讞者的參政權，又有什麼意外？

至於背叛人民、坐擁「海角七億」的阿扁不僅不閉門思過，還威脅賴清德：若修法斷了陳致中生路，導致他對人生不抱希望，包括競選期間抗議布條將如影隨形的任何事都會發生。請問是誰讓「形同特赦」的阿扁如此囂張？這是否對不把「這個國家」放在眼裏的民進黨來說，也算小事一樁？

台灣缺水缺電之類的「五缺」，其實都源於民進黨為達目的不擇手段的「缺徳」，所以上行下效，像頻踩紅線卻連續卅四次獲保外就醫的阿扁，獄方「參加外界活動有益病情」的推詞，也只是綠營長期行政濫權的結果。不過這樣離譜的事，連柯文哲也曾笑說：那給阿扁繼續當總統，病會好得更快。

所以「排黑條款」過關與否其實並不重要，更要緊的是多行不義必自斃。三十幾年來經過這麼多事，看著未來，台灣還有多少人仍願「與狼共舞」？

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