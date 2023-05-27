護國神山還是國護神山？

美國總統拜登廿一日在日本廣島七大工業國集團高峰會記者會表示，美國與中國大陸的關係「很快就會解凍」後，中美高層開始互動，大陸新任駐美大使謝鋒廿三日飛抵美國履新，大陸商務部長王文濤廿五日也在華府會晤美國商務部長雷蒙多。

這段期間正進行台美聯合檢討會議。前不久美眾議院外委會審議《台灣國際團結法案》，對抗中國阻礙台灣參與國際組織的行為的同時，第七十六屆世界衛生大會依舊不對台灣發出邀請函。去年美國海軍主辦的全球最大規模環太平洋軍事演習台灣也未受邀。三年一度的國際民航組織大會，台灣也被拒於門外。

所以，看來整個國際社會還是維持「一中原則」而排拒台灣的參與，蔡政府的說法是遭中共打壓。幸好中華民國多年來的經濟及科技發展，有了「護國神山」台積電，讓世界各國看到了台灣在世界供應鏈的重要性。但當中共積極對外發展時，讓世界各國感到壓力，於是美國及其他各國的軍事將領及政客名嘴開始放出中共武力犯台的時間表，他們在意的只是台灣的經濟及科技。

這不禁令人想起一九九○年美軍攻打伊拉克的前夕。美國在意石油、欲將伊拉克趕出科威特，但必須沙烏地阿拉伯同意美軍在該國駐軍。於是中情局高官帶著衛星照片去見沙國國王，照片顯示伊拉克已將坦克部隊部署在沙國邊界，中情局威脅說沙國將是伊拉克下個目標。沒多久，美軍如願進駐沙國。

反觀台灣，中共武力犯台時間表滿天飛，外交部長屢屢在國外媒體唱和。連剛結束以經濟合作為主的七國高峰會也強調台海和平最重要。難怪美國國務卿布林肯會說中共若侵台，將重創全球經濟；美國駐中國大使更說，美國對台灣有獨特責任；當年拿照片給沙王看的情景又再度浮現。

所以美國人在意的，是台灣在國際供應鏈中的價值。因此台灣役期開始延長，武器開始送進台灣，美國彈藥將在台灣儲備，美軍也來台協訓。有如當年沙國開放讓美軍進駐，當年美軍發動攻擊，伊拉克不敵，遂放火燒掉科威特油田。美國政客希望我們能像刺蝟一樣自我保護台積電的同時，也放話若保護不了就將它炸了。