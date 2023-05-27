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司法不可太背離民意

聯合報／ 趙萃文／大學助理教授（台北市）
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男子李國輝在租屋處縱火燒死九人，一審至更二審共四度判處死刑，但更三審認為李國輝縱火出於「間接故意」，不符合《公民與政治權利國際公約》一般性意見所揭示最嚴重罪行，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴全案定讞。對此判決，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、民眾黨主席柯文哲等皆提出批評，認為司法太過背離民眾期待。

現行刑法規定：行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生，而其發生並不違背其本意者，以故意論。此即最高法院判決所稱無論如何不能處死之「間接故意」。事實上直接故意和間接故意均屬故意，尚無輕重之別，僅為刑法學說上分類而已，以德國跟日本為例，其刑法就未區分直接、間接故意，端視個案情節嚴重性來量刑，亦可徵最高法院說理之荒謬。

此外，從今年開始我國實行國民法官制，凡刑法故意犯罪因而發生死亡結果者如強姦殺人、強盜殺人皆須國民參審，且與職業法官在事實認定、量刑判斷上權限一樣。死刑在未被修法廢除前，國民法官自然有義務斟酌案情加以適用。由於刑法直接故意、間接故意判斷模糊空間極大，若照最高法院自創判例間接故意無論如何不能判死，未來二、三審職業法官將可隨時撤銷改判一審國民法官多數死刑判決，恐有徹底架空死刑制度之虞。

死刑制度攸關一國社會情勢及法文化背景，德國由於二戰歷史原因於一九四九年廢除死刑，日本則一直維持死刑，惟兩國民眾司法滿意度皆維持高檔，與我國司法滿意度長期墊底截然不同。日本自二○○九年裁判員制度實施十三年以來，已判處四十三人死刑，迄今亦有多人已被死刑。日本最高法院判決即指：「因日本保留死刑制度正是全體國民意思，所以是否要判處死刑，作為裁判員出席參與審理並完成評議，是全體國民的責任與義務。」對照受死刑問題紛擾的台灣，值得我們深思！

我們不必強調「人性善惡」，這會有陳義過高的價值預設；但每一個公民都有「生」的權利。當你決定要恣意殺人，又何必想方設法「為自己減刑」，這才是文明社會該有的人生哲學。

國民

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