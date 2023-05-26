改善道安非一蹴可幾 「3E」著手循序漸進才是長久之計

外國媒體形容台灣的道路交通環境如同「行人地獄」，引起各界廣大的回響，嚴峻執法和開罰亦隨之而來，相信近來國人都已感受到不同以往的氛圍。近日交通部更加大力道，準備投入高達四百億元的經費，期能大幅改善國人行的安全。然而，冰凍三尺非一日之寒，若規畫不夠周延、配套不夠完整，恐反成為「七年之病，求三年之艾」。

一個弔詭的現象：過去政府亦曾投入大量的心力在道安工作上，為何到達一定效果之後就遇到瓶頸，甚至走回頭路？最近一、兩年事故死傷人數再度攀升，就反映出這個現象。必須根本跳脫以往的思維，改弦易轍才會有所突破！

談到道安，一般都會由工程、教育和執法，即所謂的「３Ｅ」著手；其中，工程為基礎，唯有先建構完善的道路交通系統，才能提供安全的通行環境。為何先進國家都做得很好，台灣卻問題不斷？一言以蔽之，就是「先天不足，後天失調」；前者包括早年留存下來的老舊道路，已無法滿足安全的需求卻仍未改善；此類道路必須造冊逐年改善，如果受限用地無法更動線形，則要加強交通安全與管制設施。又如市區既有道路，因都市計畫時便宜行事，動輒以十或廿米寬度劃設道路，並未考慮到交通的需求，以致無法配合車道寬度，常出現寬窄不一的路肩或快慢車道，徒增汽機車衝突的可能。此一問題若不跨單位合作解決，將永遠會是交通工程與安全的痛。

後天失調追根溯源，就是缺乏一個強而有力、且能快速反映交通環境變化的應變機制。例如最近強力取締車輛不禮讓行人，是因應民氣，而非長期規畫的決策。同樣，機車騎士爭取路權、新型交通工具如電動自行車等如何定位？中央若舉棋不定，地方就無所適從。地方各唱各的調，六都人力較充足，不時會有新的「道安創意」出現，而偏鄉地區甚至連基本的專業人力都缺乏，縱有再多的經費挹注亦枉然。

工程為治標，如果用路人對交通環境與規則認知不足，反易陷入危險。令人不解的是，許多行駛在道路最右側的機車，卻常鑽行狹窄的空間與大型車爭快；同樣，機車直行通過路口時，明知前方車輛要右轉，仍由其右側強先超越，以致造成嚴重的事故。如果從小即能接受完整的道安教育，將正確觀念深植人心，效果必定更佳；這個過程雖然冗長，卻是治本之道。

車輛考照是新手上路前最關鍵的考驗，應予完整訓練。在德國欲考汽車駕照，須先接受長達六個月的學、術科訓練；其中，學科方面尚包括車輛機械原理，因此絕不會發生大客車司機在下坡路段猛踩煞車，導致煞車過熱失靈的情形，國內監理考照應借鏡。至於執法，是改善道安最後、也最有效的手段。

總之，道安工作非一蹴可幾，按部就班、循序漸進才是長久之計。在此熱頭上，交通部端出高規格道安政策與願景孤注一擲；但是否能就此上緊發條？還有許多變數，畢竟國內政治環境複雜，想要長期持續推動一項政策實不容易！