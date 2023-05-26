聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善道安非一蹴可幾 「3E」著手循序漸進才是長久之計

聯合報／ 吳健生／中央大學土木工程研究所榮譽退休教授（桃園市）
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。本報資料照片
台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。本報資料照片

外國媒體形容台灣的道路交通環境如同「行人地獄」，引起各界廣大的回響，嚴峻執法和開罰亦隨之而來，相信近來國人都已感受到不同以往的氛圍。近日交通部更加大力道，準備投入高達四百億元的經費，期能大幅改善國人行的安全。然而，冰凍三尺非一日之寒，若規畫不夠周延、配套不夠完整，恐反成為「七年之病，求三年之艾」。

一個弔詭的現象：過去政府亦曾投入大量的心力在道安工作上，為何到達一定效果之後就遇到瓶頸，甚至走回頭路？最近一、兩年事故死傷人數再度攀升，就反映出這個現象。必須根本跳脫以往的思維，改弦易轍才會有所突破！

談到道安，一般都會由工程、教育和執法，即所謂的「３Ｅ」著手；其中，工程為基礎，唯有先建構完善的道路交通系統，才能提供安全的通行環境。為何先進國家都做得很好，台灣卻問題不斷？一言以蔽之，就是「先天不足，後天失調」；前者包括早年留存下來的老舊道路，已無法滿足安全的需求卻仍未改善；此類道路必須造冊逐年改善，如果受限用地無法更動線形，則要加強交通安全與管制設施。又如市區既有道路，因都市計畫時便宜行事，動輒以十或廿米寬度劃設道路，並未考慮到交通的需求，以致無法配合車道寬度，常出現寬窄不一的路肩或快慢車道，徒增汽機車衝突的可能。此一問題若不跨單位合作解決，將永遠會是交通工程與安全的痛。

後天失調追根溯源，就是缺乏一個強而有力、且能快速反映交通環境變化的應變機制。例如最近強力取締車輛不禮讓行人，是因應民氣，而非長期規畫的決策。同樣，機車騎士爭取路權、新型交通工具如電動自行車等如何定位？中央若舉棋不定，地方就無所適從。地方各唱各的調，六都人力較充足，不時會有新的「道安創意」出現，而偏鄉地區甚至連基本的專業人力都缺乏，縱有再多的經費挹注亦枉然。

工程為治標，如果用路人對交通環境與規則認知不足，反易陷入危險。令人不解的是，許多行駛在道路最右側的機車，卻常鑽行狹窄的空間與大型車爭快；同樣，機車直行通過路口時，明知前方車輛要右轉，仍由其右側強先超越，以致造成嚴重的事故。如果從小即能接受完整的道安教育，將正確觀念深植人心，效果必定更佳；這個過程雖然冗長，卻是治本之道。

車輛考照是新手上路前最關鍵的考驗，應予完整訓練。在德國欲考汽車駕照，須先接受長達六個月的學、術科訓練；其中，學科方面尚包括車輛機械原理，因此絕不會發生大客車司機在下坡路段猛踩煞車，導致煞車過熱失靈的情形，國內監理考照應借鏡。至於執法，是改善道安最後、也最有效的手段。

總之，道安工作非一蹴可幾，按部就班、循序漸進才是長久之計。在此熱頭上，交通部端出高規格道安政策與願景孤注一擲；但是否能就此上緊發條？還有許多變數，畢竟國內政治環境複雜，想要長期持續推動一項政策實不容易！

行人地獄 機車騎士 都市計畫 交通部

延伸閱讀

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億洗刷惡名

缺錢缺協調 改路口跨局處難度高

工程失靈 路口改善死傷卻未降

回響／行人地獄血淚鋪成 交通部：盼今年行人死傷歷年最低

相關新聞

失去黨魂的民進黨 應被替換掉

「清廉、親政、愛鄉土」曾是民進黨的核心價值，這個標語處處出現在民進黨的重要場合，尤其每遇選舉，響徹大街小巷；這是在一九九...

政界需要管爺的脊梁與風骨

藍營宣布徵召侯友宜參選總統，民調馬上掉了五％，讓支持者心驚膽跳，但他若能找到大家普遍認同的人當助手，會有魚幫水、水幫魚之...

台灣「第六缺」 掐經濟發展咽喉

蔡總統在就職七周年談話表示，維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位及台海穩定現狀是未來規畫重點。確實，台灣當前所面臨最嚴峻的問題...

改善道安非一蹴可幾 「3E」著手循序漸進才是長久之計

外國媒體形容台灣的道路交通環境如同「行人地獄」，引起各界廣大的回響，嚴峻執法和開罰亦隨之而來，相信近來國人都已感受到不同...

廢不合時宜高球娛樂稅

財政部長期不合理課徵「高爾夫娛樂稅」，立法委員不分黨派提案於五月廿五日立法院財政委員會審查娛樂稅法，經協商全案保留交由黨...

賄選、槍擊、詐騙？ 勿以「惡小」而為之 賴清德輕描淡寫

民進黨主席賴清德日前於該黨中執會表示：「不要因為惡小而為之，勿以善小而不為。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦