賄選、槍擊、詐騙？ 勿以「惡小」而為之 賴清德輕描淡寫

民進黨主席賴清德日前於該黨中執會表示：「不要因為惡小而為之，勿以善小而不為。」

日前民進黨立委陳歐珀因日常所用座車及服務處房舍等，均由詐騙集團首腦提供事件曝光，陳歐珀難抵社會輿論批評，已主動放棄爭取民進黨立委選舉提名。

然而，數月前台南議長選舉發生重大賄選案及八十八發子彈槍擊案，台南議長更因涉賄選案遭檢方起訴，這都屬於重大政治及刑事案件。對照如今賴清德誇誇其談的「勿以善小而不為、勿以惡小而為之」，顯得格外諷刺。或許是高坐於總統府裡久了，和平常百姓的感受，有了極為顯著的差異。

民進黨執政七年來，整體政治、社會風氣，是向上提升、或是向下沉淪，國人自有公斷。如果想以「小惡」來形容目前的政治風氣，顯是企圖以輕描淡寫之姿，割離執政黨主席應當負起的政治責任，社會大眾恐是難以接受。

總統參選人應以更寬廣的視野、更堅定的決心與魄力，展現旺盛、勇敢的企圖心，方能改革累積多年的沉痾。實乃國家之幸！人民萬幸之！