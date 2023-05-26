政界需要管爺的脊梁與風骨

藍營宣布徵召侯友宜參選總統，民調馬上掉了五％，讓支持者心驚膽跳，但他若能找到大家普遍認同的人當助手，會有魚幫水、水幫魚之效！當我腦海搜索適當人選時，管中閔第一個跳出來，也正好是侯市長向他請益的時刻，不得不相信心有靈犀一點通。

管中閔曾任職馬政府內閣達三年，政績卓著；曾因立委的百般刁難，一句「咱爺們！」不幹了，因此被封為「管爺」。他是經濟學界泰斗，又經過群魔的淬鍊，是從鬼門關走出來的人，一身是膽；毫無疑問，他最知悉惡勢力使詐的伎倆，最懂得「兵來將擋，水來土掩」的應變！

筆者從《大學的脊梁》一書中，得知他並非鐵打之身軀，曾因義憤填膺引發心臟爆跳失序，亦曾因重大眼疾住院開刀。反觀執政黨鐵了心，動員國家機器發動一波波攻勢，試圖讓他知難而退。然而，他發揮了知識人的良知與風骨，有所堅持，不願看到大學自治法與校長遴選制度被蠻橫的政府破壞殆盡，挺直脊梁、當萬箭穿心的靶心。

學界人才濟濟，但對台灣政治亂象，敢力抗不公不義的諤諤之士幾希？多半作壁上觀或劃清界線，以免惹禍上身；甚者昧著良心、一味奉承巴結權勢的學者，大有人在。國勢已由盛往下傾斜、兵凶戰危，有能力發聲的高知識分子，還能繼續明哲保身？

曾備受身心煎熬的管爺，一時半載難以平復，應尊重他的選擇；但藍營只要能推出像他一樣有風骨和脊梁的人，管他是「知識藍」還是「什麼粉」？都是國家棟才。