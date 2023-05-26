廢不合時宜高球娛樂稅

財政部長期不合理課徵「高爾夫娛樂稅」，立法委員不分黨派提案於五月廿五日立法院財政委員會審查娛樂稅法，經協商全案保留交由黨團協商。娛樂稅法的制定背景與立法意旨已不合時宜，財政部有怠惰不作為之嫌。

娛樂稅法第二條規定：「娛樂稅，就下列娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收之：一、電影。二、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演。三、戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演。四、各種競技比賽。五、舞廳或舞場。六、高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。」

從娛樂稅法可看出，娛樂稅徵收的對象有三大類，即「娛樂場所、娛樂設施、娛樂活動」，而經濟部於民國八十七年一月一日，修訂公司營業項目標準分類，即已將高爾夫球場列入體育運動類。民國八十七年起前行政院體育委員會多次建請財政部，修正高爾夫球課徵娛樂稅事宜。

顯然，高爾夫球場不是娛樂場所，也沒有娛樂設施，更無娛樂活動；尤其高爾夫是早已列入奧運項目的運動，教育部體育署更推動校園成立社團及體育課程中開設高爾夫課程。國民從事運動卻要被課徵娛樂稅，這合情合理嗎？

立法院審議娛樂稅案，即使通過，財政部會埋單嗎？回顧民國九十六年五月四日，立法院於第六屆第五會期第十一次會議通過「娛樂稅法第二條文」並附帶決議：娛樂稅一年內全部廢除，並請財政部提出補充地方財源配套辦法。惟財政部根本無視立法院決議，依舊以「替代財源籌措困難」為由，繼續課高爾夫娛樂税。

財政部莊翠雲部長表示，娛樂稅為地方縣市甚至是鄉鎮的主要財源之一，必須通盤審慎研議。財政部十六年均不作為、不研議，這不是怠惰、什麼才是？

百萬球友、學生家長、培訓選手及家長，因為高爾夫運動而被財政部課徵「娛樂稅」，不僅名實不符，更引發民怨沸騰。期盼立法院傾聽民意，不要再當財政部的「小媳婦」，並要求財政部「撥亂反正」、廢除不合時宜且唯一屬運動項目卻被課徵娛樂稅的「高爾夫娛樂稅」。