痛風馬拉松 愈跑愈不健康

新冠疫情解封後，各項運動賽事也恢復往昔生機，包括各種路跑賽事。近日有公部門在離島主打的「痛風馬拉松」引起不少跑友回響，這種吃喝玩樂的路跑賽事確實易引起共鳴，只是與國際潮流及國家政策背道而馳，需要審慎思考。

首先，許多路跑賽事的補給站，原意是為了避免跑友在長時間運動後的水分或電解質流失，因此需要適時提供補給；過往確實也有些賽事主打「普渡式補給」以吸引跑友參與，而不少熱情鄉親也會提供在地物產豐富跑友的味蕾。但從運動及健康的觀點，運動過程攝取過多食物或養分，對身體其實是負擔，毫不健康。事實上，國際知名馬拉松賽事的補給可以用樸實來形容，泰半都是適合運動的飲料或易消化的水果和麵包。

第二，鑒於氣候變遷加速地球暖化，淨零碳排議題迫在眉睫，低碳永續旅遊已是進行式，各種環保或是永續認證之行政作為更是如火如荼進行；但「痛風馬拉松」可說是碳排大戶，光是補給食材可能造成的碳排放量，包括食材及本身運送、料理方式，包材和廢棄物處理及事後運送等，雖說跑友吃得痛快，但造成的環境衝擊則是由在地居民概括承受。

第三，近年來國內路跑賽事產業鏈成員積極推動環境永續工作，包括制訂路跑賽事碳足跡盤查規範制定、賽事碳足跡計算、辦理環境永續論壇、加強賽事產業鏈溝通，以及結合路跑社團倡議環境永續等；同時，許多企業贊助路跑賽事時也會融入低碳作為。諷刺的是，中央政府的觀光部門呼籲企業及民間力行環境永續，但地方觀光部門卻大肆宣傳「痛風馬拉松」，此一場景形同「只准州官放火、不准百姓點燈」，雙標作為難以服眾。

此外，政府推動產業的作為，理應重在政策規畫、導引民間資源投入並提供跨部門行政協助，以減少民間企業的營運作業成本。以路跑賽事為例，從道路使用權限、道路狀況維護、賽事交通管制及賽事環境維護等，都需要不同行政部門協助；政府部門對此應規畫一站式的行政服務，以鼓勵更多賽事辦理單位結合企業贊助資源來推廣路跑賽事，不僅減少公帑支出，又引進民間資源。事實上，行政部門如將業務重心放在「編列預算」及「發包作業」，此種廉價的行政思維與現今追求共融的永續發展，是扞格不入。

路跑賽事一直都是宣傳主辦城市特色、帶動在地商機的重要手段，但隨著時代演進，觀念與作為都應與時俱進；追求經濟效益的同時，也應降低環境衝擊，不僅可以讓賽事永續發展，也讓未來世代保有更優質的生活環境。