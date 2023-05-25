從大潭到外木山 破壞王的進化

常有業者在環評會場上說，開發行為雖然有破壞，但會「做哪些補償，讓生態環境變得比以前更好」。早年這種大言不慚的歪理，總是被當場駁斥或訕笑，專業媒體也有把關未助其擴大宣傳；但近來這類假環保的反挫言論，從大潭三接到外木山四接，卻開始出現有組織、有規模的洗腦攻勢，有如「民選獨裁」的經濟版，或可稱為「破壞王的進化」。

在都會中心的台北大巨蛋，原松山菸廠舊址有超過一千五百棵老樹，本是現成的森林公園；開發商說會種更多樹，讓環境變得更好。砍老樹種小樹的加減法魔術，使「見樹不見林」的古老智慧輕易破解。現代生態學的知識強調生態系每個成員之間的互動關聯，難以輕易置換，棲地破壞是生物多樣性喪失的最大威脅。但「開發派的破壞王」則引導注意力，局限於可愛明星物種，再淡化為此處的瀕危物種並非世上獨有、物種會自尋出路，或生態自癒能力很強。

近日有論者以高雄永安天然氣接收港長出珊瑚，反駁蓋接收站會破壞生態的觀念。然而，該珊瑚多長在水淺處，也不如純自然的珊瑚生態系豐富健康；而且，若非墾丁、小琉球、澎湖南方四島等珊瑚礁生態系尚保存種源，人工圍堤怎會憑空冒出珊瑚？另外，永安港的突堤效應，也是高雄周邊海岸線大倒退的元凶，收益與損失涉及諸多面向，無法用同一套帳來加減，更不能對一體兩面的事報喜不報憂。

台灣從未有長時間累積的完整自然生態調查，在沒有提出科學證據前不能武斷認定，基隆協和電廠開發前沒有珊瑚，是因人工建設潛堤才長出珊瑚。事實上，東北角未有潛堤的地方也有珊瑚。這種認定簡直就是石門水庫攔砂，才使桃園藻礁浮現的翻版。即便藻礁有碳元素定位數千年歷史的鐵證，和海洋學界泰斗戴昌鳳的調查論證，網軍至今仍積非成是，持續跳針錯誤的謬論，沒有證據卻假裝有，理不直也敢氣壯。

風浪與溫度，是珊瑚成長的重要變數。基隆外木山的珊瑚，許多種類的軸孔珊瑚長得低矮平坦以抵禦風浪；高緯度因低溫而生的非造礁珊瑚，相較於一般人熟知的熱帶造礁珊瑚，其生態系也很不同。在相同的物種之外也有些不同的物種，這些生態寶庫的奧秘正待我們去研究調查，而不是以人類的自大就輕易毀棄。

聯合國生物多樣性公約第十五屆締約國會議，去年底確認二○三○年前，各國至少需劃設卅％陸地和海洋保護區，也就是30X30目標。桃園大潭藻礁因三接計畫的染指，無法劃設為保護區。基隆外木山的漁業保護區，若允許大型填海造陸的破壞性四接工程，政府30X30的國際承諾，將淪為一場騙局。