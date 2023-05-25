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執法避爭議 應修倫理

聯合報／ 李景明／資深警官（花蓮市）

中壢一名健美男子在超商咆哮揮拳鬧事，甚至將前來處理的警察打到腦震盪；不過，該員警後續卻對並無攻擊狀態的朱男連續揮擊警棍成傷，事後員警及其上級主管也因「執法過當」遭到記過懲處，員警甚至遭移送地檢署偵辦，如此結果也引來網路正反二極的討論。

美國在二○一四年曾發生白人警察開槍打死沒有武器的年輕黑人，引發民眾抗議，更引發公眾對警察不當執法的信任危機。這事件後也引來美國各界探討「警察倫理」。事實上，警察人員於執法時，除應嚴守法律規範之「外王」外，更須對警察倫理之「内聖」有所遵奉。

但什麼是「警察倫理」？首先，倫理學一門研究善與惡、對與錯，分析、評價並發展規範行為道德標準的學問；其次，警察執法時，除按照法律規定外，尚須考量倫理學一般原理原則而形成規範，即警察之倫理決定，務使此決定既能依照法律執法，亦能合情與合理，甚至當警察執法時之法律出現倫理兩難困境時，能正確取捨執法作為。要做到這些就必須探討警察的倫理教育及倫理規範，而偏偏這是警察養成教育及體制所欠缺的。

綜觀各大學及技職教育均可見倫理學學分，也都重視倫理與將來所從事工作應注意之界線與困境下的抉擇，以避免將來實際面對狀況時的無所適從。但吾人不禁要問警大與警專的倫理教育是否落實？警政又是否訂定適合警察場域該有的倫理規範以為執法圭臬？建議警察高層應確實檢討警察教育的倫理學分與工作規範的建立。

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